Ergebnis U18-Wahl: AfD gewinnt hinzu – Grüne verlieren kräftig

Oberpfalz: CSU vorne, AfD zweitstärkste Partei

In der Oberpfalz hat die CSU in allen Stimmkreisen die meisten Zweitstimmen geholt und kam auf 31,86 Prozent. Die AfD würde zweitstärkste Kraft werden (20,28 Prozent). Die SPD kam auf 13,5 Prozent. Die Freien Wähler (11,42) landen noch vor den Grünen (8) und der FDP, die mit 4,7 Prozent den Einzug in den Landtag verpasst hätte. Im Regierungsbezirk Oberpfalz hatten sich 5.000 junge Menschen an der U18-Wahl beteiligt.

Auch in Niederbayern AfD zweitstärkste Kraft

In Niederbayern kam die CSU auf 26,11 Prozent bei den Zweitstimmen. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft (16,34 Prozent). Knapp dahinter folgten die Freien Wähler (16,27 Prozent). Die SPD (12,4 Prozent) landete noch vor den Grünen (9,1 Prozent) und der FDP, die mit 6,9 Prozent auch den Einzug in den Landtag geschafft hätte. In den Stimmkreisen zeichnete sich oft ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CSU, AfD und Freien Wählern ab. Im Regierungsbezirk Niederbayern hatten sich mehr als 8.000 junge Menschen an der U18-Wahl beteiligt.

In Franken dominiert die CSU – nur in Nürnberg die Grünen

In Oberfranken konnte die CSU bei den Zweitstimmen alle Stimmkreise für sich entscheiden. Insgesamt kam die CSU auf 29,1 Prozent, die AfD auf 20,1 Prozent, die SPD auf 16,5, die Grünen auf 10 Prozent und die Freien Wähler auf 7,4 Prozent. FDP und Linke scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

In Unterfranken ergibt sich ein ähnliches Bild, hier hätte die FDP (5,91) aber nach Zweitstimmen den Einzug geschafft und SPD und Grüne lagen hier vor der AfD.

In Mittelfranken ist das Bild ein anderes. Wenn Unter-18-Jährige wählen dürften, dann würden die mittelfränkischen Wählerinnen und Wähler die CSU zur stärksten und die SPD zur zweitstärksten Kraft in Bayern machen. Die CSU gewann die meisten Stimmkreise nach Zweitstimmen – in Erlangen-Stadt, Nürnberg-Nord und Nürnberg-Süd holten aber die Grünen die meisten Zweitstimmen. Randnotiz: In Nürnberg-West holte die Tierschutzpartei stolze 19,62 Prozent und wurde zweitstärkste Kraft.

Vorsicht! Das Endergebnis bezieht sich nur auf die Zweitstimmen

In einem entscheidenden Punkt ist das Ergebnis der U18-Wahl etwas irreführend. In Bayern hat, wie bei der Bundestagswahl, jeder Wähler und jede Wählerin auch bei Landtagswahlen zwei Stimmen. Eine wird an den oder die Direktkandidaten/in im Stimmkreis vergeben. Das andere Kreuz ist für einen Kandidaten oder eine Kandidatin auf einer der Parteienlisten vorgesehen.

Zum Artikel: So funktioniert das Wahlsystem in Bayern

Während aber im Bund allein die Zweitstimme die Sitzverteilung im Parlament bestimmt, werden in Bayern zuerst beide Stimmen zusammengezählt. Im Wahllokal gilt also vor 18.00 Uhr: zwei Kreuze, eines für die Erst-, das andere für die Zweitstimme. Nach 18.00 Uhr ist bei den Hochrechnungen aber nur von Gesamtstimmen die Rede, die dann für die Sitzverteilung ausschlaggebend sind.

Die Endergebnisse der U18-Wahl beziehen sich allerdings nur auf die Zweitstimmen, laut Bayerischem Jugendring ist die bei vielen U18-Wahlen auf Bundes- und Länderebenen angewendete Software für die Eigenheiten des bayerischen Wahlsystems nicht ausgelegt.

Viele starke bzw. schwache Erststimmen-Ergebnisse beeinflussen aber das Gesamtergebnis bei der Landtagswahl. Wie die Kinder und Jugendlichen im jeweiligen Stimmkreis abgestimmt haben, können Sie hier nachschauen.

Nur ein Abgeordneter unter 30 Jahren im Landtag

Ende der Woche wählt Bayern einen neuen Landtag. Eine BR24-Datenanalyse zeigt: In Sachen Repräsentation ist noch Luft nach oben. Das bisherige Parlament war in vielen Bereichen kein Abbild der bayerischen Gesellschaft – das gilt auch für das Alter der Abgeordneten.

Knapp ein Fünftel der volljährigen Bayern ist unter 30. Im Parlament, das den Freistaat in den vergangenen fünf Jahren lenkte, war der Anteil jüngerer Menschen zuletzt aber verschwindend gering. Nur ein Abgeordneter von insgesamt 205 war unter 30 Jahre.