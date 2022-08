Eigenes Geschäft: "Lohrer Starthilfe" gibt Gründern eine Chance

Mit dem Förderprogramm "Lohrer Starthilfe" will die Stadt Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart Gründerinnen und Gründer ermutigen, ihren Traum vom eigenen Geschäft in schönster Innenstadtlage zu verwirklichen. Bis zum 31. Juli konnten sich angehende Geschäftsleute mit innovativen Konzepten um die Förderung bewerben. Fünf Bewerber haben sich gemeldet und wollen es nun versuchen. Noch in diesem Monat werden sie erfahren, wo genau sie in der Lohrer Innenstadt ihre Ideen umsetzen können.

Stadt übernimmt größtenteils die Mietkosten

Für die Gründer ein wesentlicher Vorteil am Förderprogramm: Die Stadt übernimmt zu einem großen Teil die Mietkosten. So will sie den Neugründern helfen, die vielen Herausforderungen einer Unternehmensgründung zu meistern und ihnen den Einstieg ins Geschäftsleben erleichtern. Ihre Geschäftsideen dürfen die Bewerber ganz unkompliziert entweder für drei Monate als Pop-Up-Konzept austesten oder über zwei Jahre etablieren.

Mehr Leben in der Innenstadt

Gesucht wurden frische Ideen und frequenzbringende Konzepte aller Art, egal ob im Bereich Dienstleistung, Gastronomie, Einzelhandel oder Kultur, heißt es vom Citymanagement der Stadt. Das begrüßt auch Bürgermeister Mario Paul, dem eine lebendige Innenstadt ein wichtiges Anliegen ist. Deshalb sollen die Leerstände reduziert werden, damit die Stadt auch wieder eine "Funktion" hat. Das kleine Spessartstädtchen will sich in der Region und darüber hinaus als gründerfreundliche Stadt etablieren – "denn das sind wir", so der Bürgermeister.

Von der Gastronomie bis zum Hundefriseur

Drei der Bewerber wollen in der Gastronomie Fuß fassen – mit einem Bistro, in dem Wein und Snacks auf der Karte stehen, mit einem Imbiss und mit einer Pop-up-Pension. Unter den Interessenten sind aber auch Dienstleister: ein Hundefriseur und eine Bewerberin, die in einem Kosmetikstudio die Kundschaft verwöhnen und auch für gepflegte Nägel sorgen möchte.