Bayerns erste Genossenschafts-Bäckerei in Wombach eröffnet

Endlich wieder frische Backwaren: Knapp zwölf Wochen nach der Schließung der Bäckerei Endres im Lohrer Stadtteil Wombach hat dort an gleicher Stelle an diesem Montagmorgen um 6 Uhr der Laden wieder geöffnet – und zwar als genossenschaftlich geführte Bäckerei unter dem neuen Namen "Wombicher Beck". Es ist bayernweit die erste Bäckerei in Bürgerhand.

700 Personen beteiligen sich an Dorfgenossenschaft

Ein großes Stück Arbeit liegt hinter einer Arbeitsgruppe. Sie hatte sich aus der Idee heraus an Fasching gegründet, die Bäckerei im Dorf mit einer nahezu 100-jährigen Backtradition der Familie Endres fortzuführen, nachdem der Bäckermeister aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Die Lösung: Die Dorfgenossenschaft Wombach eG wurde gegründet und 700 Personen haben Anteile gezeichnet zum Erhalt ihrer Bäckerei.

Eigenes Logo für "Wombicher Beck"

Beim Namen blieben sich die Wombacher trotz über 100 Vorschlägen treu und entschieden sich für die Dialektvariante "Wombicher Beck", so heißt der Ortsname im Dialekt. Dafür wurde auch ein eigenes Logo entworfen. Eine Finanzspritze über etwa 86.000 Euro gab es vom Amt für Ländliche Entwicklung. Der Grund: Die Menschen sollen sich überall im Freistaat Bayern "grundversorgen" können, sich also am besten lokal mit den wichtigsten Lebensmitteln eindecken können.

Bäckerei bewahrt Identität des Ortes

Das können die Ortsbürger und alle Kunden aus dem Umland nun also wieder und zu "ihrem Beck" gehen. Für die Wombacher wird ein Stück Identität bewahrt, begründet Vorsitzender Marcus Ullrich von der Dorfgenossenschaft den Bäckerei-Namen. Ullrich freut sich schon wieder auf die berühmten und bekannten Eierweck, die es in Wombach gibt, die leckeren Mohnschnecken und auf Brot, "Brötlich, Weck" wie es im Dorf mit seinen etwa 2.000 Einwohnern heißt.

Neuer Bäckermeister und Brotsommelier

Zuständig dafür ist der neue Bäckermeister und Brotsommelier Simon Riethmann mit seinem Team. Für ihn als Bäckermeister sei es in erster Linie wichtig, dass das Handwerk erhalten bleibt.