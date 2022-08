Rentenfalle Mutter: Wenn Kinder im Alter arm machen

Zugleich ist das Unterhaltsrecht bei Scheidung im Jahr 2008 zu Lasten von Müttern geändert worden. Die sogenannte "Versorgerehe" gibt es nicht mehr. Ein geschiedener Ehepartner ist in der Regel nur bis zu einem bestimmten Alter der Kinder auch zum Unterhalt für den Ex-Partner verpflichtet. Konkret heißt das, vollen Unterhalt auch für (in der Regel) die Mutter und die Kinder muss (in der Regel) der geschiedene Vater nur zahlen, bis die Kinder drei Jahre alt sind.

Lösungsmöglichkeiten: Linke und Union in seltener Einigkeit

Als die Mütterrente 2014 verabschiedet wurde, bildete sich eine ungewöhnliche Allianz. Sowohl die Linke als auch CDU und CSU finden die Mütterrente richtig, da Kindererziehung ihrer Ansicht nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Wer Kinder erzieht, leistet etwas für alle. Gleichzeitig werben beide Parteien dafür, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Matthias W. Birkwald schlägt eine 30-Stunden-Woche für alle vor. Eltern hätten dadurch mehr Zeit für ihre Kinder. Die Rentenexpertin der Unionsfraktion, Ottilie Klein, plädiert für mehr flexible Arbeitszeitmodelle.

Finanzielle Eigenständigkeit von Frauen entscheidend

Die Deutsche Rentenversicherung schickt jedes Jahr einen Brief mit Auskünften über die zu erwartende Rente im Alter. Der Wert kann später davon abweichen. Er hängt enorm davon ab, ob nicht doch noch eine lange Zeit von Arbeitslosigkeit dazu kommt oder man beruflich noch einen echten finanziellen Aufstieg erreicht. Prinzipiell aber lässt die jährliche Mitteilung erahnen, welche Summe im Alter zu erwarten ist. Vor allem Frauen müssen mit Blick darauf aber oft noch dazu lernen.

Die CDU-Abgeordnete Ottilie Klein plädiert zum einen dafür, dass Frauen Gleichberechtigung in der Partnerschaft früh genug einfordern müssen und zum anderen für eine frühe Finanzbildung von Mädchen. Viele Frauen könnten heute noch nicht selbständig mit ihrem eigenen Geld umgehen. Der Satz "Das mit dem Geld macht mein Mann." gilt leider immer noch viel zu oft.

Der Linken-Abgeordnete Matthias W. Birkwald stimmt voll zu und schiebt noch mit einem Schmunzeln hinterher: "Wir Männer sind nett, aber wir denken auch nur oft an uns selber. Das müssen die Frauen auch!"