Ehefrau getötet: Rentner aus Nürnberg vor Gericht

Weil er seine pflegebedürftige Ehefrau mit einem Kissen erstickt haben soll, muss sich ab heute ein 77-jähriger Rentner aus Nürnberg vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Heimtücke vor, weil er ihre Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt haben soll. Er habe in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2022 in der gemeinsamen Doppelhaushälfte in Nürnberg-Fischbach darauf gewartet, dass seine Frau fest eingeschlafen war.

Zweieinhalbminütiger Todeskampf der Ehefrau

Anschließend habe er ihr ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und sie damit erstickt. Der 74 Jahre alten Frau, deren linke Seite nach einem Schlaganfall fast vollständig gelähmt war, gelang es zwar noch, ihrem Mann mit den Fingernägeln Schürfwunden zuzufügen, doch ihre Abwehr habe ihn nicht von seiner Tat abgehalten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Todeskampf der Ehefrau habe mindestens zweieinhalb Minuten gedauert. Anschließend habe der Angeklagte vergeblich versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden und selbst zu strangulieren.

Ehepaar hatte finanzielle Probleme

Nach Angaben von Gerichtssprecherin Tina Haase rief der Angeklagte nach der Tat einen seiner Söhne an, der anschließend die Polizei informierte. Nachbarn hätten ausgesagt, dass sich der Mann lange Zeit rührend um seine pflegebedürftige Frau gekümmert habe. Allerdings hatte das Ehepaar laut Haase finanzielle Probleme und wollte aus der gemieteten Doppelhaushälfte ausziehen. Für den Prozess sind vorerst acht Verhandlungstage vorgesehen. Mit einem Urteil wird im April gerechnet.