Heute und morgen neue Warnstreiks bei der Post

Sie warten auf ein konkretes Angebot des Arbeitgebers und die Zeit bis zum dritten Tariftreffen Mitte der Woche wollen viele Zustellerinnen und Zusteller, Sortierkräfte oder Kraftfahrer der Post, dazu nutzen, um noch einmal die Streikweste anzuziehen.

Verdi Bayern: Am Montag Streik-Aktionen in Brief- und Paketzentren

Die Aktionen treffen laut Verdi Bayern am Montag Briefzentren und auch Paketzentren. In München gibt es eine Kundgebung. Vor allem am Dienstag sollen sich auch Beschäftigte in der Zustellung beteiligen.

Dann werden die Streikenden in Nürnberg bei einer zentralen Kundgebung noch einmal auf Plakaten und begleitet vom Sound der Trillerpfeifen klarmachen, was sie von der Post erwarten: ein Einkommensplus von 15 Prozent. Die hohe Inflation müsse ausgeglichen, das Personal am Gewinn des weltweit tätigen Logistikers beteiligt werden – begründet Verdi die Forderung.

Post will am Mittwoch konkretes Angebot vorlegen

Die Post hat versprochen, am Mittwoch ein konkretes Angebot bei den Verhandlungen auf den Tisch zu legen. 15 Prozent werden das sicher nicht sein. Der Konzern könnte dabei das einbauen, was die Bundesregierung angesichts der hohen Inflation und der gestiegenen Energiepreise den Tarifparteien ermöglicht: eine einmalige Pauschale von bis zu 3.000 Euro zu vereinbaren, steuer- und abgabenfrei.

Auf Warnstreiks könnte Streik folgen

In den letzten Tagen wurde vermutlich viel kommuniziert zwischen der Postzentrale in Bonn und der Verdi-Zentrale in Berlin. Ein Kompromiss muss vorbereitet werden. Was geht und was geht nicht. Kommt es zu keinem Ergebnis beim dritten Treffen, dann könnte die Gewerkschaft ihre Mitglieder zur Urabstimmung über einen Streik aufrufen.

Deutschlandweiter Aufruf von Verdi

Die Beschäftigten der Deutschen Post seien Montag und Dienstag bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, erklärte Verdi am Sonntag. Die Arbeitsniederlegungen würden sowohl Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung betreffen. Begleitet würden die Warnstreiks von Kundgebungen in insgesamt zehn Städten.