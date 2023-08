Prozessauftakt: Betrug mit Finanzhandel in Millionenhöhe

Ein 32 Jahre alter Mann muss sich ab Donnerstag vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Er soll Teil einer Bande gewesen sein, die über eine Internetplattform und ein Callcenter Dutzende Menschen um ihr Geld betrogen hat.

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, in einem betrügerischen Callcenter in Zypern gearbeitet zu haben. Von dort aus soll er einer Vielzahl an Menschen vorgespielt haben, Gewinne durch Finanzprodukte auf einer sogenannten Cyber-Trading-Plattform erzielt zu haben. Tatsächlich sollen die Betrüger das Geld der Anleger aber gar nicht in Finanzprodukte investiert, sondern für sich selbst abgezweigt haben.

Betrüger vor Gericht: Anleger um 1,6 Millionen Euro gebracht

Laut Anklage erbeutete der Beschuldigte auf diese Weise in 87 Fällen zwischen September 2021 und Dezember 2021 eine Summe in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Der Mann habe an der Betrugsmasche unter anderem als sogenannter "Analyst" für Finanzprodukte mitgewirkt, so die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen in dem Fall führte die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Für den Prozess wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs sind sieben Verhandlungstage bis Mitte September geplant.

Erst im April wurden am Landgericht Regensburg drei Männer wegen Cyber-Betrugs in Millionenhöhe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch in diesem Fall hatten die Täter Anlegern vorgegaukelt, über Online-Plattformen ihr Geld anzulegen und so hohe Gewinne erzielen zu können. In Wirklichkeit verwendeten die Männer das Geld für eigene Zwecke.

Mit Informationen von dpa