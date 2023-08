Traditionsgaststätte in Bayreuth nach Brand schwer beschädigt

Die Bayreuther Traditionsgaststätte "Sudpfanne" ist am späten Dienstagabend einem verheerenden Brand zum Opfer gefallen. Die Gaststätte mit ihrem Biergarten "Storchenkeller" im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth wurde von Flammen und Löschwasser schwer beschädigt. Die Feuerwehr sprach noch in der Nacht von drei, am Morgen danach von vier leicht verletzten Menschen. Es handle sich um drei Feuerwehrleute und einen Mitarbeiter der Gaststätte.

Feuer breitet sich "rasend schnell" aus

Das Feuer war einem Sprecher der Bayreuther Feuerwehr zufolge gegen 20.30 Uhr als Zimmerbrand in einem der oberen Stockwerke in der Leitstelle gemeldet worden. Als die Feuerwehreinsatzkräfte eintrafen, hatte der Betreiber der Gaststätte sowohl das Haus als auch den Biergarten bereits geräumt. Das Feuer griff schnell vom ersten Obergeschoss auf den Dachstuhl und schließlich auf das gesamte Gebäude über. Es habe sich "rasend schnell" ausgebreitet, so der Feuerwehrsprecher im Gespräch mit BR24. Binnen zehn Minuten haben der Dachstuhl in Flammen gestanden, so die Feuerwehr.

100 Feuerwehrleute löschen Brand in Gaststätte "Sudpfanne"

Mehr als 100 Feuerwehrleute der Abteilungen Ständigen Wache und des Löschzuges Süd hatten den Brand gegen 23 Uhr unter Kontrolle gebracht. Dabei waren unter anderem drei Drehleitern im Einsatz. Eine dicke Rauchwolke über der Stadt war von weithin sichtbar. Die Bayreuther Bevölkerung wurde über das Radio und das Warnsystem Katwarn aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Bereich um die Ortsdurchfahrt Oberkonnersreuth zu umfahren.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Morgen an. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Erinnerungen an Großbrand in der "Rosenau" werden wach

In den sozialen Medien erinnerten viele Bayreuther an ein ähnliches Unglück vor sieben Jahren. Am 11. Mai 2017 war die von Generationen von Bayreuthern besuchte Diskothek und Gaststätte "Rosenau" vollständig niedergebrannt. Zehn Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Es entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro. Verursacht hatten das Feuer Arbeiten mit Pyrotechnik. Die Reste der "Rosi" konnten nur noch abgerissen werden.