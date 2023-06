Diese Schule im Unterallgäu testet "Vertical Farming" für Uganda

Aus dem Unterallgäu nach Uganda

Mit Uganda verbindet die Mindelheimer Technikerschule ein Partnerprojekt, das Lehrer Karl Geller betreut: "Die ganze Sache war so gedacht, dass wir einen Parallelcontainer in Afrika aufbauen und entsprechende Untersuchungen machen, was die Pflanzen anbelangt, weil wir die Unterschiede herausarbeiten wollten, wie Landwirtschaft in Afrika funktioniert und wie Landwirtschaft in Deutschland funktioniert." In Mindelheim entsteht also der Prototyp, der eines Tages möglicherweise in Uganda verwendet wird. "Weil die Umweltbedingungen da nicht ganz so günstig sind wie bei uns", ergänzt Michael Anwander. Mitte Juli will eine 17-köpfige Gruppe der Mindelheimer Schule nach Uganda fliegen und dort entsprechende Vorbereitungen für einen möglichen Pflanzcontainer treffen.

Wissenschaft: Vertical Farming auf der ganzen Welt

Wie sinnvoll Vertical Farming ist, erforscht unter anderem die Technische Universität (TU) München. Wissenschaftler Asseng Senthold erklärt, warum die Methode eigentlich überall angewendet werden kann: "Man kann die Sachen hinbauen, wo man viel billige, nachhaltige Energie produzieren kann." Das erleichtert es, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und sogar mehr Biodiversität zu erzeugen. Erprobt wird "Vertical Farming" zum Beispiel seit rund zehn Jahren in der Stadt Singapur, weil dort die Anbauflächen fehlen.

Wo Vertical Farming künftig eine Rolle spielt

Künftig könnte die Methode auch für den arabischen Raum interessant werden, so Senthold. Dort müssen ukrainische Getreidelieferungen ersetzt werden und es gibt eine Menge Solarenergie. Wasser ist wiederum Mangelware. Beim Vertical Farming wird aber nur ein Bruchteil des Wassers wie im herkömmlichen Landbau benötigt, weil es zirkuliert und wiederaufbereitet wird.

Auch in dem Pflanzcontainer in Mindelheim soll das eines Tages so funktionieren. Das Wasser wird mit einem eigens konstruierten Filter gereinigt und mit Dünger versetzt. Die notwendige Energie will das junge Team – sie sind zwischen 22 und 26 Jahre alt – mit einer Solaranlage erzeugen, die Solarmodule dafür haben sie geschenkt bekommen.

So funktioniert die "Vertical Farm" in Mindelheim

Was künftig in den Container kommt, haben die Schülerinnen und Schüler in der Zwischenzeit im Schulkeller als Modell aufgebaut. In handelsübliche Kunststoff-Röhren haben sie alle paar Zentimeter ein Loch gebohrt und ein Pflanzenkörbchen eingesetzt. Durch das Rohr fließt Wasser – und sonst nichts. "Wir sind letztlich doch beim Wasser geblieben, weil es keinen Dreck macht, es umweltfreundlich ist, weil wir dadurch einen geringen Wasserverbrauch haben und anscheinend funktioniert es auch. Wir waren auch skeptisch am Anfang, aber nach mehreren Versuchen und durch unseren Dünger funktioniert's."

Michael kümmert sich vor allem um das Bewässerungssystem und den Wasserfilter, Dunja und Nikolai um die Pflanzen. "Das war komplett neu. Wir haben alle technische Berufe gelernt, Industriemechaniker, Produktdesigner, Zerspanungsmechaniker", erinnert sich Michael, "wir hatten von Pflanzen, vielleicht außer im privaten Bereich, keine Ahnung." Nach anfänglichen Rückschlägen dauert es drei Monate, bis in der Anlage tatsächlich etwas wächst – zum Beispiel der Spinat.

Welche Vorteile das nachhaltige Schulprojekt bringt

"Vertical Farming" als Schulprojekt, das bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber einem kommerziellen Versuch – zum Beispiel in einem profitorientierten Startup, erklärt Lehrer Alexander Baum: "Es ist natürlich unwahrscheinlich teuer. (…) Und mit der Aktion ist es eben genau andersherum. Wir haben ein sehr kleines Budget." Nichtsdestotrotz sind die Schülerinnen und Schüler hochmotiviert – und das auch, obwohl sie wissen, dass das Projekt nicht in ihrer Zeit an der Technikerschule zum Abschluss kommen wird.

Nachfolgende Jahrgänge werden die "Vertical Farm" vollenden und schließlich betreiben. Entscheidend ist für sie vor allem die Relevanz ihres Projekts, erklärt Dunja: "Es ist wichtig für die Zukunft. Weil wir weniger Fläche haben und irgendwann keine Nahrungsmittel mehr haben, wenn wir es nicht umsetzen werden." Und Michael ergänzt: „Nachhaltigkeit muss einfach sein, weil der Mensch ist bequem.“