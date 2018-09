Darf die Polizei auf Wahlplakaten erscheinen?

Welche Vorschriften gibt es in Bayern?

Das ist deshalb selbstverständlich, weil Bayern sehr klare Regeln hat.

Die grundlegenden Sätze aus dem Beamtenstatusgesetz des Bundes, die von Beamten neutrales und gemäßigtes Verhalten verlangen, sind hingegen gar nicht so eindeutig. Was bedeuten sie konkret für Beamte oder Beamtinnen, die in ihrer Uniform Wahlwerbung machen wollen? Oder für Parteien, die mit Polizisten in Dienstkleidung für sich werben wollen?

Auch Juristen können das aus dieser bundesweiten Vorschrift nicht eindeutig herauslesen. Darüber lasse sich trefflich streiten, sagte Rechtswissenschaftler Walther Michl, Experte für Öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sachsen etwa interpretiert dieses Gebot etwas lockerer und lässt es auf eine Einzelfall-Prüfung ankommen. Baden-Württemberg sieht darin ein Verbot für Wahlwerbung in Uniform.

Bayern verlässt sich deswegen nicht allein auf das Gesetz im Bund, sondern zieht die Grenze in einem eigenen Landesgesetz ganz konkret: nämlich da, wo ein Polizist eindeutig erkennbar ist und in seiner echten Uniform für eine Partei wirbt. Das bayerische Polizeiorganisationsgesetz verbietet es Polizisten explizit, sich in Uniform parteipolitisch zu betätigen.

Dort heißt es:

Dienstkräfte der Polizei dürfen sich während des Dienstes, in Dienst- oder Unterkunftsräumen oder in Dienstkleidung parteipolitisch nicht betätigen. In Dienstkleidung dürfen die Dienstkräfte politische Veranstaltungen nur dienstlich besuchen. Politische Abzeichen dürfen während des Dienstes und an der Dienstkleidung nicht getragen werden.