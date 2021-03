Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnbergs Inzidenzwert bei 98,2

06.01 Uhr: Nürnbergs Inzidenzwert bei 98,2

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1.142 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Bayern. Mit sieben neuen Todesfällen steigt die Gesamtzahl auf 12.388. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 65,9 pro 100.000 Einwohner. Insgesamt wurden in Deutschland bisher mehr als 2,44 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Den höchsten Inzidenzwert in Mittelfranken weist immer noch die Stadt Nürnberg aus mit 98,2. Hier gab es 84 neue Covid-19-Erkrankungen in den letzten 24 Stunden. Der Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim vermeldet sieben Neuerkrankungen und einen Inzidenzwert von 97,0. Der Landkreis Ansbach weist die 7-Tage-Inzidenz von 91,6 aus.