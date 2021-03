Corona-Ticker Mittelfranken: Erlangen impft Kita-Beschäftigte

08.06 Uhr: Rund 29.000 Impfungen im Gebiet Erlangen

In der zurückliegenden Woche wurden in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt insgesamt 5.727 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit. Davon entfallen 954 Impfungen (869 Erstimpfung / 85 Zweitimpfung) an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis. 1.094 Impfungen wurden in Senioreneinrichtungen, verabreicht (1.037 / 57). Mit Termin wurden in der vergangenen Woche 3.679 Bürgerinnen und Bürger sowie Rettungskräfte und Ärzte mit Covid-19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum in der Sedanstraße geimpft (3.234 / 445).

Insgesamt wurden seit Beginn 28.832 Personen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt die Schutzimpfung verabreicht.

Nachdem vergangene Woche das Bundesministerium für Gesundheit die Corona-Impfverordnung geändert hat, werden nun auch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grund-, Sonder- oder Förderschulen tätig sind, in die Prioritätsgruppe 2 – hohe Priorität – eingeordnet.

Wie das gemeinsame Impfzentrum mitteilt, sollen die in Stadt und Landkreis tätigen Personen nicht durch mobile Teams geimpft werden, sondern individuell Termine im für ihren Wohnort zuständigen Impfzentrum vereinbaren. Die Impfung könne so vermutlich schneller erfolgen, da der vorgesehene Impfstoff von AstraZeneca im Augenblick gut verfügbar sei. Wenn das Personal einer Einrichtung nicht gleichzeitig geimpft werde, vermeide zudem auch gleichzeitige Ausfälle durch mögliche Impfreaktionen. Die mobilen Teams, deren Schwerpunkt gerade auf der Zweitimpfung in Senioreneinrichtungen liege, könnten sich so weiterhin den gefährdeten Gruppen mit Mobilitätseinschränkungen widmen.