Corona-Ticker Oberbayern: Gute-Laune-Projekt in Ruhpolding

Mittwoch, 24. Februar 2021

19.08: Chef-Infektiologe: Selbsttests wichtig für Bekämpfung der Pandemie

Für den Chef-Infektiologen vom Münchner Klinikum Rechts der Isar, Christoph Spinner, sind Corona-Schnelltests für den privaten Gebrauch ein wichtiges Element in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Das hat er am Abend in der Rundschau im BR Fernsehen dargelegt. Allerdings wies er auch auf die Schwachpunkte dieser Tests hin. Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, müsse die Anleitung genauestens befolgt werden. „Zum einen muss der Abstrich richtig durchgeführt sein, gerade Rachenabstriche sind durchaus unangenehm. Zum anderen muss die Ablesezeit eingehalten werden. Wird zu kurz gewartet, kann der Test falsch-negativ, wird zu lange gewartet, kann der Test auch falsch-positiv werden.“

Ein weiteres Problem bestehe darin, dass diese Schnelltests insbesondere bei asymptomatischen Menschen nicht besonders empfindlich seien, so Spinner. „Die Sensitivität wird zum Teil mit rund 50 Prozent beschrieben. Am sinnvollsten sind sie tatsächlich bei Menschen, die fieberhafte Atemwegserkrankungen haben und schnell zu Hause den Verdacht klären möchten, ob eine Covid-19-Infektion vorliegen kann oder nicht.“

14.10 Uhr: Oberbayern: 349 neue Corona-Infektionen seit dem Vortag

In Oberbayern hat es laut LGL seit gestern 349 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Außerdem gab es 15 Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen. Die Gesamtzahl der Toten steigt damit in Oberbayern auf 3.709. In den letzten sieben Tagen zählt das LGL in Oberbayern 2.307 neue Infektionen mit dem Corona-Virus, damit hat der Bezirk einen 7-Tage Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner von 43,24. Nur die Bezirke Unterfranken und Schwaben haben im Freistaat niedrigere Inzidenzwerte. Zwei Städte und drei Landkreise in Oberbayern liegen derzeit unter einem Inzidenzwert von 35: München (34,77) und Ingolstadt (18,2), sowie die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (27,75), Pfaffenhofen an der Ilm (25,74) und Eichstätt (32,36). Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberbayern hat laut LGL der Landkreis Mühldorf am Inn.

12.05 Uhr: Ausgangssperre im Landkreis Berchtesgadener Land wird aufgehoben

Im Landkreis Berchtesgadener Land fällt ab morgen die nächtliche Ausgangssperre weg. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Grund dafür ist, dass der Inzidenzwert seit sieben Tagen nicht mehr über 100 angestiegen ist. Die 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei 68,9. Das bedeutet für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, dass sie keinen triftigen Grund mehr benötigen, um sich nachts draußen aufzuhalten. Sollte die Inzidenz wieder über 100 ansteigen, tritt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr wieder in Kraft.

12.02 Uhr: Corona-Inzidenz in München wieder fast bei 35

Die Corona-Inzidenz in München liegt wieder fast bei 35. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 34,8 (gestern: 31,6). Das entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Zuletzt war der Wert zurückgegangen - bis auf 28,5 am vergangenen Donnerstag. Erst gestern hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) für den Fall, dass der Inzidenzwert auch Anfang März weiterhin unter 35 liegt, weitergehende Lockerungen der Corona-Regeln gefordert.

11.56 Uhr: Corona-Infektionen bei Wacker-Chemie in Burghausen

Im Wacker-Werk in Burghausen (Landkreis Altötting) gibt es erstmalig einen Covid-19-Ausbruch. Wie ein Pressesprecher bestätigte, sind derzeit 21 Mitarbeiter eines einzelnen Produktionsbetriebes am Standort Burghausen betroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ansteckung wohl während der Arbeit erfolgt ist. Als Reaktion werden nun alle Mitarbeiter des Produktionsbetriebes täglich vor Arbeitsbeginn getestet. Die Infektionsketten seien nachverfolgt worden, Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Produktion läuft weiter. Die Kantine ist aber geschlossen. Bei Wacker Chemie in Burghausen arbeiten mehr als 8.100 Mitarbeiter.

Dienstag, 23. Februar 2021

19.10 Uhr: Corona-Varianten breiten sich in München aus

Die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt München liegt am Dienstag weiterhin knapp über 30. Nun hat die Stadt auch Zahlen zu den Corona-Mutanten veröffentlicht. Demnach wurden von den insgesamt 1.365 Corona-Neuinfektionen, die seit dem 5. Februar gemeldet wurden, 558 Fälle näher untersucht. Bei 235 dieser untersuchten Fälle ergab sich ein Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante, teilt die Stadt mit. 163 davon seien als britische Variante (B.1.1.7) bestätigt worden. Bei den übrigen 72 Fällen müsse man nun eine Genomsequenzierung durchführen, um herauszufinden, ob womöglich die südafrikanische oder die brasilianische Variante vorliegt.

18.05 Uhr: München: Trotz niedriger Inzidenz darf nicht gelockert werden

Trotz einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 darf die Stadt München die derzeit geltenden Anti-Corona-Maßnahmen nicht weiter lockern. Das hat die Regierung von Oberbayern der Stadt heute mitgeteilt. Damit sind die von Oberbürgermeister Dieter Reiter letzte Woche geforderte Erhöhung der Kontaktmöglichkeiten auf zwei Haushalte oder die vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht an Grundschulen erstmal vom Tisch.

Auch die Gastronomie, der Sport oder der Kulturbereich müssen sich weiter in Geduld üben. Die strikte Regelung seitens der Regierung wird mit Hinweis auf das Risiko höherer Infektionszahlen durch die mutierten Virusarten begründet. Die heute von der bayerischen Staatsregierung für den ersten März beschlossenen Lockerungen unter anderem für Gartenmärkte und Frisörbetriebe begrüßte der Münchner Oberbürgermeister jedoch. Allerdings forderte Reiter weitergehende Öffnungen für den Fall, dass der Inzidenzwert auch Anfang März weiterhin unter 35 liege.

16.15 Uhr: Britische Corona-Variante im Landkreis Dachau festgestellt

Auch im Landkreis Dachau ist die britische Mutante des Corona-Virus angekommen: Bei den insgesamt 62 positiv getesteten Personen der vergangenen Woche wurde sie in bisher vier Fällen festgestellt. 16 Untersuchungen laufen noch. Die ausstehenden Befunde werden in den nächsten Tagen erwartet, wie das Landratsamt mitteilt.

15.15 Uhr: 157 Neuinfektionen und 21 Todesfälle seit gestern

In Oberbayern wurden dem LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) seit gestern 157 Corona-Neuinfektionen und 21 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

In den letzten sieben Tagen hat es laut LGL 2.016 Neuinfektionen gegeben, damit erreicht die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberbayern einen Wert von 42,97. Fünf oberbayerische Landkreise bzw. kreisfreie Städte liegen derzeit unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 35: die Städte Ingolstadt (13,83) und München (31,6), sowie die Landkreise Eichstätt (33,86), Neuburg-Schrobenhausen (29,8), Pfaffenhofen an der Ilm (28,86). Den höchsten Inzidenzwert in Oberbayern hat laut LGL weiterhin der Landkreis Traunstein (91,36).

12.00 Uhr: München bleibt bei Inzidenz von gut 30

Die 7-Tage-Inzidenz in München liegt weiter über 30. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 31,6 (Montag: 32,5). Das entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner.

Montag, 22. Februar 2021

15.50 Uhr: Sieben Landkreise bzw. kreisfreie Städte unter Inzidenz von 35

In Oberbayern liegen laut LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) sieben Landkreise bzw. kreisfreie Städte unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 35. Diese Werte erreichen derzeit der Landkreis Eichstätt (33,36), die Stadt Ingolstadt (12,37), der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (29,8), der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (28,86), der Landkreis Erding (28,22), die Stadt München (32,47) und der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (30,49). Die höchsten 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern hat laut LGL der Landkreis Traunstein mit einem Wert von 91,36. Insgesamt hat der Bezirk Oberbayern mit einer 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern von 42,09 den drittniedrigsten Wert in ganz Bayern.

15.35 Uhr: 74 Fälle der britischen Corona-Mutation in Stadt und Landkreis Rosenheim

In Stadt und Landkreis Rosenheim sind jetzt 74 Fälle der britischen Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden. 12 Fälle in der kreisfreien Stadt Rosenheim, 62 im Landkreis. Bis zum Wochenende galten sie noch als Verdachtsfälle.

Am bisherigen Vorgehen der Infektionsschutzmaßnahmen durch das Rosenheimer Gesundheitsamt ändert sich nichts. Für Verdachtsfälle sowie bestätigte Fälle einer Mutation galten bereits strengere Maßnahmen. Neben einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne, die nicht verkürzt werden konnte, war für die Beendigung der Quarantäne zusätzlich ein negatives Testergebnis erforderlich. Die verpflichtende 14-tägige Quarantäne galt auch für die Kontaktpersonen der Kategorie I.

15.05 Uhr: Münchner Polizei löst Fußballtraining und Party auf

Im Rahmen ihrer routinemäßigen Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzregelungen hat die Münchner Polizei am Wochenende eine Sportveranstaltung mit rund 200 Personen und eine private Party mit 14 Gästen aufgelöst.

Samstagmittag stellte eine Streife in Waldperlach auf einem Trainingsgelände insgesamt 200 Personen, Fußballsportler und Zuschauer fest. Zusammen mit hinzugerufenen Kollegen wurden die Anwesenden über Lautsprecher aufgefordert, den Sportplatz zu verlassen. Zu Anzeigen kam es nicht.

Samstagabend meldete ein Zeuge kurz vor 22 Uhr eine Party in Großhadern mit mehreren Gästen. Polizeibeamte trafen in der betroffenen Wohnung 14 Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren an. Die acht Männer und sechs Frauen wurden angezeigt, die Feier beendet. Insgesamt führte die Polizei von Freitag- bis Montagfrüh mehr als 3.500 Kontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durch. Dabei wurden 350 Verstöße angezeigt.

14.55 Uhr: Rosenheimer Schülerinnen und Schüler können ruhige Lernplätze buchen

Rosenheimer Schülerinnen und Schüler können nun in Rosenheim ruhige Lernplätze buchen. Das neue Projekt im Bürgerhaus Happing und in der Städtischen Galerie Rosenheim soll Familien in beengten Wohnverhältnissen im Lockdown entlasten. An beiden Orten kann nach vorheriger Online-Anmeldung von Montag bis Donnerstag ein Tisch gebucht werden. Das Angebot der Städtischen Galerie Rosenheim gilt vorerst bis 5. März. Im Bürgerhaus Happing ist das Projekt bis zu den Osterferien geplant.

14.23 Uhr: Grund- und Mittelschüler werden in Teisendorfer Brauereigaststätte und in Turnhalle unterrichtet

Raumnot und Infektionsvorsorge machen erfinderisch. In der Franz-von-Agliardis Grund- und Mittelschule Teisendorf im Landkreis Berchtesgadener Land werden ab Mittwoch die 9. und die 10. Klasse im Saal der "Alten Post" und in einem großen Raum im Veranstaltungsgebäude Poststall unterrichtet. Die Räumlichkeiten hat die Brauerei Wieninger nach Anfrage des Bürgermeisters zur Verfügung gestellt. Hintergrund ist, dass die Säle wegen der coronabedingten Schließung der Gastronomie ohnehin nicht genutzt werden können. Der Bauhof der Gemeinde hat die Schule unterstützt, und richtet am Montag aus Versammlungs- und Festsälen zwei Klassenzimmer her.

Auch in der Teisendorfer Turnhalle stehen zwei Räume für den Präsenzunterricht der Grundschüler zur Verfügung. Eine weitere Grundschulklasse wird im Judoraum, eine andere im Musikraum unterrichtet.

12.00 Uhr: Gottesdienste für Opfer der Corona-Pandemie geplant

Mit Gottesdiensten will die katholische Kirche an die Opfer der Corona-Pandemie erinnern. An der europaweiten Initiative beteiligen sich am kommenden Samstag das Erzbistum München und Freising sowie die Bistümer Würzburg, Passau und Eichstätt. Die Erinnerung an die Toten sei ein "Auftrag an uns als Kirche und für die ganze Gesellschaft", betonte Kardinal Reinhard Marx einer Mitteilung zufolge. Für viele sei es eine "besonders schmerzliche Erfahrung" gewesen, dass Angehörige einsam gestorben seien und Begräbnisse nur in kleinem Rahmen stattfinden konnten. Die Gedenkgottesdienste sind eine Initiative des Rates der europäischen Bischofskonferenzen (CCEE). In jedem Mitgliedsland werden an einem bestimmten Tag in der Fastenzeit Gottesdienste für die Toten der Pandemie abgehalten, in Deutschland am 27. Februar.

11.45 Uhr: Appell von binationalen Paaren aus Bayern und Tirol

Binationale Paare aus Bayern und Tirol wenden sich mit einem offenen Brief an die jeweiligen Landesregierungen und ausgewählte Politiker in Österreich und Deutschland. Aktuell sei die Einreise von Tirol nach Deutschland nur für Ehepartner und eingetragene Lebenspartner zulässig – und selbst das nur mit Quarantäne, schreiben die Unterzeichner aus München und Innsbruck. Die Situation sei aus familiärer, aber auch aus menschlicher Sicht absolut inakzeptabel. "Das wir uns als Gesellschaft darum bemühen müssen das Virus so gut es einzudämmen, steht außer Frage. Es muss aber erlaubt sein, den/die Liebste(n) sehen zu dürfen", heißt es in dem Brief.

Gerade in der EU müssten binationale Konstellationen beachtet werden. Es sei langfristig gesehen mittlerweile ein großes Thema, ob man als Paar noch eine binationale Beziehung in der EU eingehen sollte. Die Initiatoren fordern Gleichbehandlung für Paare, unabhängig ob Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft oder Partnerschaft ohne Trauschein. Vorgeschlagen wird die Möglichkeit zur legalen Einreise beim Besuch der Lebenspartner ohne Quarantäne, aber wenn nötig mit Registrierungspflicht und Vorlage eines negativen Tests.

11.30 Uhr: Datenpanne im Impfzentrum Fürstenfeldbruck

Bei der Terminvergabe für das Corona-Impfzentrum Fürstenfeldbruck ist es zu einer Panne gekommen: Versehentlich wurden rund 180 Menschen der zweiten Prioritätsgruppe bereits für den gestrigen Sonntag eingeladen, obwohl noch gar nicht alle Über-80-Jährigen der ersten Gruppe ihre Spritzen bekommen haben. Sie hatten sich über das Online-Meldesystem registrieren lassen und ihren Termin per E-Mail erhalten.

Eine Sprecherin des Landratsamts Fürstenfeldbruck erklärte den Vorfall auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit einem Fehler der bayernweit eingesetzten Software. Die Behörde und das Bayerische Rote Kreuz als Betreiber des Impfzentrums treffe jedenfalls keine Schuld, betonte sie. Davon abgesehen wären die 180 fälschlicherweise Eingeladenen diese Woche ohnehin an die Reihe gekommen. Es handelte sich um junge Menschen mit Vorerkrankung und Vertreter systemrelevanter Berufe wie Pfleger, Ärzte, Kita-Personal oder Polizeibeamte. Sie wurden dann am Sonntag auch nicht weggeschickt, sondern geimpft, nachdem die Berechtigung geklärt war. Zur Abklärung hatte das BRK zusätzliches Personal eingesetzt.

11.15 Uhr: Schulstart in Ingolstadt verläuft bislang problemlos

Ohne Probleme verlief bislang der Schulstart in Ingolstadt, das teilt das Schulamt Ingolstadt auf Anfrage des BR mit. "Zumindest gab es noch keine panischen Anrufe von Lehrern oder Eltern", sagt Schulamtsleiter Franz Wagner. Von insgesamt 4.000 Grundschülern in Ingolstadt sind etwa 2000 heute im Wechselmodell gestartet. An den anderen Schularten sind jeweils die Abschlussklassen in den Schulen. Die Lehrer wurden auf freiwilliger Basis in der vergangenen Woche getestet, einige Lehrer gehen heute oder in den nächsten Tagen noch zum Corona-Test. Die Schulen haben die Eltern ebenfalls dazu aufgerufen, ihre Kinder testen zu lassen. Die Organisation lag dabei bei den Eltern.

10.00 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in München weiter über 30

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt schon seit Samstag wieder über 30 – und sie steigt weiter: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 32,5 (Sonntag: 32,1). Das entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner.

9.15 Uhr: Wirt lässt Gäste durch Hintertür rein – Bußgeld droht

Durch die Hintertür hat ein Gastwirt in Neuburg an der Donau sieben Gäste in sein Lokal gelassen und damit gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen. Der Haupteingang der Gaststätte war versperrt, wie die Polizei mitteilte. Über den Hintereingang habe der Betreiber jedoch offenbar weiterhin Gäste eingelassen. Bei einer Kontrolle am Sonntag saßen die Menschen an zwei Tischen – ohne genügend Abstand zu halten. Alle Anwesenden müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

7.10 Uhr: Schüler aus dem Inntal dürfen nach Tirol

Teilweise geht in Bayern der Präsenzunterricht los – auch für die Jugendlichen im Inntal, die in Tirol eine Abschlussklasse besuchen, hat sich eine Lösung gefunden: Eigentlich darf der ÖPNV sie nicht über die Grenze bringen. Doch das Landratsamt Rosenheim sagt nun: Mit einem privaten Busunternehmen dürfen die Jugendlichen nach Kufstein fahren. Die Bundespolizei weiß Bescheid. Und: Alle müssen sich regelmäßig testen lassen.

6.30 Uhr: Viele Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

Etliche Einsätze wegen Corona haben der Polizei im südlichen Oberbayern ein arbeitsreiches Wochenende beschert. Bereits am Freitag feierten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene auf einem Wanderparkplatz bei Weilheim mit lauter Musik und Alkohol. Die Beamten stellten die Personalien fest und lösten die Party auf. In Otterfing musste die Polizei eine Privatfeier mit gut zehn Personen auflösen. In Schliersee feierten ebenfalls rund zehn Personen in einer Wohnung. Bei der Feststellung der Personalien beschimpfte der Gastgeber die Beamten, weshalb gegen ihn wegen Beleidigung ermittelt wird. In Oberammergau wurden neun Personen angezeigt, die sich ebenfalls in einer Wohnung zu einer Party getroffen hatten.

Am Samstagabend erhielt die Polizei Waldkraiburg eine Mitteilung über rund 30 Jugendliche, die sich am Stadtplatz zusammengefunden hatten. Beim Eintreffen der Streife flüchtete ein Teil der Gruppe. Gegen zwölf Menschen wurden Anzeigen erstattet. Am Bahnhof Altötting wurden acht Personen angetroffen, die sich dort mit einem Kasten Bier und weiteren Alkoholika verabredet hatten und weder Masken trugen noch Abstände einhielten. Das gleiche Bild zeigte sich in der Hauptstraße in Peiting. Dort wurden acht Leute beim gemeinsamen Konsum von Alkohol angetroffen. Bei einer Garagenparty in Dietramszell wurden acht Personen aus sechs Haushalten angetroffen. Am Schloßberg in Peiting wurde eine Ansammlung von 20 bis 30 Personen festgestellt. Eine Streife der Polizei Holzkirchen stellte bei einer Party in Holzkirchen mehrere Menschen aus verschiedenen Hausständen fest. In allen Fällen wurde wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz Anzeige erstattet.

Montag, 22. Februar 2021

14.40 Uhr: Klares Ost-West-Gefälle bei Inzidenzen

In Oberbayern herrscht bei der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ein klares Ost-West-Gefälle. Das geht aus den Zahlen des LGL hervor. In den südöstlichen Landkreisen liegen demnach die Inzidenz-Werte alle über 50, aber unter 100 (Ausnahme: Stadt Rosenheim mit 44). Im Osten bzw. Norden liegen die Werte unter 50 bzw. unter 35 (Ausnahme LK Freising 50,5). Oberbayernweit liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 42. Seit Samstag gab es in Oberbayern laut LGL 313 Neuinfektionen.

Sonntag, 21. Februar 2021