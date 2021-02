Corona-Ticker Oberbayern: 7-Tage-Inzidenz in München unter 30

15.10 Uhr: Corona bei Sparkasse München: Verdacht auf britische Variante noch nicht bestätigt

Noch immer ist unklar, ob im Callcenter der Stadtsparkasse München tatsächlich die britische Corona-Variante B.1.1.7 aufgetreten ist. Zwar ergab die Screening-PCR bei sechs der 15 positiv getesteten Münchner Mitarbeiter einen entsprechenden Verdacht. Die Bestätigung durch eine Genomsequenzierung sei aber noch ausstehend, teilte das Gesundheitsreferat soeben auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Im privaten Umfeld der Münchner Mitarbeiter seien inzwischen 18 Personen positiv getestet, 13 davon ebenfalls mit Verdacht auf die britische Variante. Weitere 6 positiv getestete Callcenter-Mitarbeiter würden außerhalb Münchens wohnen.

14.55 Uhr: Inzidenz in Oberbayern sinkt weiter leicht

Die Ansteckungszahlen in Oberbayern sinken weiter leicht. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (kurz LGL) heute mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 42 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zusammen mit Schwaben (39) und Unterfranken (45) liegt damit Oberbayern weiter unter der Inzidenz 50. Seit gestern sind 17 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz weist nach wie vor die Stadt Ingolstadt auf mit 18,9 und der benachbarte Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 19,5. Die Landeshauptstadt München liegt aktuell bei 29, Rosenheim erstmals seit langem knapp unter 50 (49,4). Die höchste 7-Tage-Inzidenz hat weiter das Berchtesgadener Land mit 111.

14.05 Uhr: Inzidenz in München sinkt unter 30

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten in München geht weiter nach unten. Die 7-Tage-Inzidenz unterschreitet erstmals seit September den Wert 30 und liegt laut Robert-Koch-Institut nun konkret bei 28,6 (gestern: 34,4). Unmittelbare Auswirkungen hat der neueste Wert nicht. Am Montag hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) aber erklärt, dass man seiner Ansicht nach bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 35 über teilweise Öffnungen in der Gastronomie, im Einzelhandels sowie in Kultureinrichtungen sprechen müsse.

13.55 Uhr: Weitere große Messen in München abgesagt

Die Messe München hat weitere große, für April geplante Messen abgesagt. Die größte europäische Schmuck- und Uhrenmesse Inhorgenta und die Reise- und Freizeitmesse free finden nicht statt, die Weltleitmesse Laser World of Photonics wird auf April 2022 verschoben. Messechef Klaus Dittrich erklärte: «Das aktuelle Pandemiegeschehen lässt jedoch keine sichere Planung zu.»

Mittwoch, 17. Februar 2021

13.40 Uhr: Täglich bis zu 420 Impfungen im Zentrum Miesbach

Im Landkreis Miesbach läuft das Impfzentrum des Landkreises nun auf Hochtouren. Das teilte das Landratsamt heute mit. Täglich würden 300 bis 420 Impfungen vorgenommen. Insgesamt wurden bisher rund 4000 Personen einmal, rund 2000 davon zweimal geimpft. Für diese Woche sind mindestens 1500 Impfdosen der Firmen Biontech und AstraZeneca angekündigt, so das Landratsamt. Nächste Woche wird zusätzlich der Impfstoff Moderna erwartet. Das Impfzentrum des Landkreises Miesbach in Hausham wird nun kurzfristig noch einmal umgebaut, damit mehr Menschen als ursprünglich geplant vor Ort geimpft werden können. In den nächsten Monaten wird es auch dezentrale Lösungen geben, kündigte die Leiterin Beate Faus an. Geplant sind mobile Impfteams oder Termine in ausgewählten Hausarztpraxen.

13.20 Uhr: Inzidenz in München unter 35

Die 7-Tage-Inzidenz für München ist erneut gesunken. Wie die Stadt mitteilt, beträgt sie jetzt laut RKI 34,4 (gestern: 36,9). Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 60 neue Corona-Fälle und kein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 53.017 Infektionen bestätigt. Insgesamt starben 1.040 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte gestern für den Fall, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter niedrig bleibt, weitere Lockerungen im öffentlichen Leben ins Spiel gebracht. So müsse nach Ansicht Reiters bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 35 über teilweise Öffnungen in der Gastronomie, des Einzelhandels sowie von Kultureinrichtungen gesprochen werden.

11.45 Uhr: Südafrikanische Coronavirus-Mutante in Salzburg aufgetreten

Die südafrikanische Mutante des Coronavirus ist nun in Salzburg aufgetreten. Der 15jährige Sohn eines in der Stadt Salzburg wohnenden Afrikaners ist auf die hoch ansteckende Variante positiv getestet worden. Die gesamte siebenköpfige Familie befindet sich laut städtischem Gesundheitsamt bereits in streng überwachter Quarantäne. Der Vater dürfte sich bei einem Aufenthalt in Afrika angesteckt haben. Er war per Flugzeug über Wien kommend nach Salzburg zurückgekehrt. Bei seinem Test war zunächst nicht klar, ob es sich um eine Mutation des Virus handelt. Da sich der Verdacht beim Sohn nun massiv erhärtet hat, wurde von den Behörden eine weiteres Screening der gesamten Familie angeordnet.

Dienstag, 16. Februar 2021

17.20 Uhr: Kramp-Karrenbauer informier.t sich in München über Corona-Mutanten

Bei einem Besuch im mikrobiologischen Labor der Bundeswehr in München hat sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) heute über neue Erkenntnisse bei der Erforschung des Corona-Virus und dessen Mutation informiert. Die Erkenntnisse seien eine Grundlage für politische Entscheidungen, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und wörtlich: "Alle die wichtigen Erkenntnisse, die wir im Zusammenhang mit Corona in Deutschland im letzten Jahr erfahren haben, sind hier mit erforscht worden". Am mikrobiologischen Labor der Bundeswehr in München war vor gut einem Jahr auch der bundesweit erste Corona-Fall nachgewiesen worden. Hier konnte auch als erstes die britische Mutation "angezüchtet" werden. Das ist wichtig, um sie anschließend genau untersuchen zu können. Zum Beispiel könne man laut dem Institutsleiter Roman Wölfel inzwischen bestätigen, dass Menschen, die bereits eine Corona-Infektion hatten oder mit den MrNA-Impfstoffen geimpft sind, auch gegen die britische Variante einen ausreichenden Schutz haben. Ob das auch für die brasilianische und südafrikanische Mutation gilt, wird derzeit getestet. Bei ihrem Besuch in München betonte die Ministerin, dass die Bundeswehr nicht nur an der wissenschaftlichen Forschung maßgeblich beteiligt sei, sondern auch bei der zivilen Gesundheitsversorgung. Man konzentiere sich dabei zwar auf Deutschland, so Kramp-Karrenbauer, wolle aber auch international Amtshilfe leisten, wie aktuell beispielsweise in Portugal.

16.25 Uhr: Corona-Virus Mutationen im Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen festgestellt

Wie das Landratsamt heute mitteilt wurde bei drei Personen eine Corona-Virus Mutation festgestellt. Bei den drei positiven Fällen wurde eine Punktmutation gefunden, die auf eine der Virusvarianten aus Brasilien, Großbritannien oder Südafrika hindeutet. Um festzustellen, um welche Mutation es sich jeweils genau handelt, wird derzeit im Labor das gesamte Genom sequenziert. Das dauert in der Regel zehn bis 14 Tage, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit sind im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen insgesamt 66 Personen positiv auf Covid-19 getestet und in Isolation. Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute (15. Februar 2021, 0 Uhr) bei 63,3 (Quelle RKI).

8.50 Uhr: Polizei stoppt illegale Partys im Landkreis Eichstätt

Die Polizei Eichstätt hat am Wochenende zwei illegal organisierte Feiern beendet. Am Samstag fand in Mörnsheim eine Faschingsfeier statt: Laut Polizei nahmen rund 30 Personen an der Party teil. Ein Zeuge hatte den Behörden einen Hinweis gegeben.

Als die Streife eintraf, flüchteten den Angaben nach mehrere Menschen. Die Polizei spricht von etlichen Kisten Bier und anderen alkoholischen Getränken. Ein Ehepaar aus dem Landkreis bestritt auf Nachfrage der Polizei, von der Feier zu wissen, obwohl beide ein Faschingskostüm trugen. Der 37-jährige Ehemann beleidigte die Beamten zusätzlich. Neben einer Anzeige wegen Missachtung des Infektionsschutzgesetzes muss der Mann deshalb mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung rechnen.

Auch in Hitzhofen musste die Polizei Eichstätt eingreifen. Am Sonntagabend veranstaltete ein 45 Jahre alter Mann eine private Feier: Ein Zeuge hatte auf dem Parkplatz vor dem Anwesen 15 Fahrzeige bemerkt und die Polizei verständigt. Bei der Befragung gab der Veranstalter laut Polizei an, dass seine Ehefrau sieben bis acht Personen eingeladen habe. Das Ehepaar erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

8.27 Uhr: Überraschend ruhig an der Grenze in Kiefersfelden

Die verschärften Grenzkontrollen sind am Montagmorgen an der A93 bei Kiefersfelden überraschend ruhig angelaufen. Auf beiden Fahrspuren wird kontrolliert. Vor allem die Lkw kommen nur vereinzelt zum Grenzübergang und dürfen alle sehr schnell wieder weiterfahren.

Ein Sprecher der Rosenheimer Bundespolizei sagte, die Beamten vor Ort versuchten alles, um den Lastwagenverkehr so flüssig wie möglich zu halten. Lange Rückstaus sollen vermieden werden. Da Tirol die Lastwagen bereits bei der Einreise am Brenner kontrolliert und der Güterverkehr unter die Ausnahmeregelung fällt, müsse unter Umständen gar nicht jeder Laster in Kiefersfelden erneut kontrolliert werden.

Bei den Autos gehen die Bundespolizisten strenger vor. Jedes einzelne wird angehalten. Einige Menschen mussten in der Früh auch schon wieder nach Österreich zurückgeschickt werden. Vor allem bei den Pendlern, die nur durchs Deutsche Eck von Tirol nach Salzburg fahren wollen, sind Unverständnis und Frust groß. Es sei überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, schimpfen viele: "Ein völliger Schwachsinn!"

6.54 Uhr: Audi in Ingolstadt produziert "ohne Einschränkungen"

Bei Audi in Ingolstadt wird am Montag "ohne Einschränkungen" produziert. Das teilte ein Unternehmenssprecher auf BR-Anfrage mit und ergänzte: "Natürlich beobachten wir die Lage und die weitere Entwicklung."

Deutschlands Autobauer befürchten nach Darstellung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) durch die seit Sonntag geltenden Kontrollen und Corona-Testpflicht an Grenzen erhebliche Lieferprobleme und Produktionsausfälle. Bereits ab Montagmittag werde durch die zu erwartenden Probleme die Automobilproduktion größtenteils zum Erliegen kommen, hatte ein Verbandssprecher gesagt. Als eines der Werke, die als erste betroffen seien, hatte er auch Ingolstadt genannt.

Montag, 15. Februar 2021

16.16 Uhr: München nähert sich laut LGL der 35er-Inzidenz

Die Ansteckungszahlen in Oberbayern sinken weiter. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte, liegt die 7-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk mittlerweile bei rund 43 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Zusammen mit Schwaben (rund 39) ist Oberbayern der einzige bayerische Bezirk, der unter der Inzidenzzahl von 50 liegt. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit rund 15 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, die höchste 7-Tage-Inzidenz der Landkreis Berchtesgadener Land mit rund 101. Die Landeshauptstadt München liegt hier aktuell bei 36, Ingolstadt bei 26 und Rosenheim bei 69.

Sonntag, 14. Februar 2021