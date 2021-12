Corona-Ticker Niederbayern: Impfmarathon in Freyung stockt

16.17 Uhr: Zweijähriges Kind stirbt an Corona

In Passau ist erstmals ein Kind an beziehungsweise in Verbindung mit Corona gestorben. Es war zwei Jahre alt. Das teilte die Stadt heute mit. Über die Umstände oder etwaige Vorerkrankungen ist nichts bekannt.

Insgesamt sind in der Stadt Passau im November fünf Personen an Corona gestorben. Neben dem Kind handelt es sich um Personen im Alter zwischen 62 und 83 Jahren. Die 7-Tage-Inzidenz stagniert seit einigen Tagen zwischen 500 und 600 und liegt aktuell bei 541,8.

Die Impfquote (Zweitimpfung) ist mit 87,69 Prozent auf relativ hohem Niveau, bewegt sich aber nur langsam weiter nach oben. Das Impfzentrum in der Messestraße (X-Point-Halle) hat mittlerweile sieben Tage in der Woche geöffnet. Ohne Anmeldung wird dort allerdings nur am Donnerstag gespritzt.

15.11 Uhr: Sonderimpftag ergab "Impfrekord" im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen ist letzten Samstag "ein Impfrekord" aufgestellt worden, so Landrätin Rita Röhrl. Das hat das Landratsamt heute bekannt gegeben. 2.262 Menschen haben sich allein an diesem Tag eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung geben lassen. Geimpft wurde im Impfzentrum Regen, außerdem in den beiden MVZs an den Krankenhäusern Viechtach und Zwiesel sowie in zahlreichen Hausarztpraxen im ganzen Landkreis, die für diesen Sonderimpftag extra öffneten. Die Nachfrage nach Impfungen boomt laut Landratsamt auch weiterhin. Momentan hat man auch noch genug Impfstoff. Verwendet werden die Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson. Die Gesamtimpfquote bei den vollständig Geimpften ist im Landkreis Regen jetzt auf 65,2 Prozent der Gesamtbevölkerung gestiegen. Anfang November lag sie noch bei 63,8 Prozent. Bezogen auf die über Zwölfjährigen beträgt die Impfquote nun 72,6 Prozent. Die Quote bei den Auffrischimpfungen liegt bei 21,1 Prozent bei den über Zwölfjährigen. Mehr als zehn Prozent der Landkreisbevölkerung sind außerdem inzwischen genesen, allerdings gerechnet ab Pandemiebeginn 2020. Das bedeutet, dass viele davon schon so lange genesen sind, dass sie sich wieder neu anstecken können, wenn sie sich nicht impfen lassen. Der Landkreis Regen zählt momentan noch zu den Hotspot-Landkreisen in Bayern, ist aber inzwischen den vierten Tag in Folge wieder unter die kritische Marke von 1.000 gerutscht.

12.35 Uhr: Landkreis Deggendorf hebt regionalen Lockdown auf

Der Landkreis Deggendorf hat mit dem heutigen Mittwoch an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den 7-Tage-Inzidenzwert von 1.000 unterschritten. Wie das Landratsamt mitteilt, wird damit ab dem morgigen Donnerstag der regionale Lockdown aufgehoben. Dann ist unter Beachtung der 2Gplus-Regelung mitunter auch wieder der Zutritt zu Sportstätten, Kulturbereichen, zu Bädern und Fitnessstudios möglich. Auch der Besuch von Gaststätten und Hotels sowie körpernahe Dienstleistungen sind wieder erlaubt. Für den Einzelhandel werden die Zugangsbeschränkungen von 20m² Fläche pro Kunde auf 10m² pro Kunde gelockert. Der Landkreis Deggendorf ist der erste in Niederbayern, der an fünf aufeinander folgenden Tagen die Inzidenz von 1.000 unterschreitet und die erneuten, verschärften Maßnahmen aufhebt. Fünf weitere niederbayerische Kreise bleiben zunächst im Lockdown.

9.56 Uhr: Ein Hauch von Christkindlmarkt in Landshut

Nachdem auch der Landshuter Christkindlmarkt coronabedingt abgesagt werden musste, können einzelne Stände im Bereich der Altstadt ab heute doch öffnen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Bis zum 23. Dezember gibt es unter infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen ein Verkaufs- und Verzehrangebot. So möchte die Stadt Landshut vor allem die Christkindlmarkt-Beschicker unterstützen. Einen Ausschank von alkoholhaltigen Getränken wie Glühwein gibt es nicht.

9.10 Uhr: Landshut öffnet Impfzentrum auf dem Messegelände

Heute nimmt das Impfzentrum der Stadt Landshut in einer Halle auf dem Messegelände an der Niedermayerstraße den Betrieb auf. Dazu werden die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet. Das Impfzentrum steht künftig an sieben Tagen pro Woche jeweils durchgehend von 9 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Täglich dürften damit am Standort Messegelände mindestens 1.500 Impfungen möglich sein, sagt Thomas Schindler, der das Impfzentrum leitet. Dazu kommen die mobilen Teams und weitere 500 Impfungen, die in der Außenstelle im Dultwachgebäude auf der Ringelstecherwiese durchgeführt werden können. Eine Anmeldung ist für den Standort Messe weiterhin nicht erforderlich.

Wer trotzdem einen festen Termin vereinbaren möchte, kann dies entweder bei seinem Hausarzt oder in der Außenstelle des Impfzentrums im Dultwachgebäude auf der Ringelstecherweise tun. Dort sind allerdings schon alle verfügbaren Termine für Erst- und Auffrischungsimpfungen bis zum 23. Dezember vergeben.

7.14 Uhr: Zwei Regionen noch über Inzidenzwert 1.000

Während die Landkreise Rottal-Inn und Freyung-Grafenau weiterhin hohe Inzidenzwerte von über 1.000 aufweisen, konnten andere Regionen in Niederbayern die 1.000er Marke wieder unterschreiten, die für schärfere Corona-Maßnahmen verantwortlich ist. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

So liegt der Landkreis Passau heute mit 999 den ersten Tag knapp unter einer 7-Tage-Inzidenz von 1.000. Der Landkreis Dingolfing-Landau bleibt heute den dritten Tag unter 1.000. Im Kreis Regen ist es laut Landratsamt der vierte Tag in Folge.

Im Landkreis Deggendorf werden morgen die Lockdown-Maßnahmen aufgehoben, denn der dortige Inzidenzwert unterschreitet heute zum fünften Mal in Folge die 1.000.

Heute noch sind alle genannten niederbayerischen Landkreise im Lockdown. Das heißt, außer Geschäften und Friseuren hat alles geschlossen.