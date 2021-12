Kabinett: Strengere Corona-Regeln in Bayern beschlossen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Das bayerische Kabinett hat schärfere Corona-Maßnahmen für den Freistaat beschlossen. Strengere Kontaktbeschränkungen vor allem für Ungeimpfte, 2G-Regel für weite Teile des Handels und die gesamte Außengastronomie, vorerst keine Zuschauer bei großen überregionalen Sportveranstaltungen: Diese Maßnahmen setzt die Staatsregierung nach dem Bund-Länder-Beschluss am Donnerstag wie angekündigt jetzt in Bayern um.

Die ebenfalls angekündigte Obergrenze für private Feiern ab einer regionalen Inzidenz über 350 gilt vorerst noch nicht. Sobald der Bund die erforderliche Rechtsänderung vornimmt, gibt es laut Staatskanzlei dann auch in Bayern "eine Teilnehmergrenze von 50 Personen indoor und 200 Personen outdoor".

Bayern: 2G-Regel im Handel ab Mittwoch

Die 2G-Regel im Handel gilt laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab kommendem Mittwoch. Ausgenommen sind nur Läden des täglichen Bedarfs. Welche das sind, ergibt sich laut Söder aus einer entsprechenden Liste, die es vor einigen Monate im Zuge der sogenannten "Bundesnotbremse" gab. Diese Läden dürfen Ungeimpfte und nicht Genesene im Freistaat auch weiterhin besuchen.

Kita-Testpflicht: Vorschlag erst nächste Woche

Keine Entscheidung gab es mit Blick auf eine mögliche Testpflicht für Kita-Kinder in Bayern. Bis Dienstag werde es dazu einen Vorschlag des Sozialministeriums geben, kündigte Söder an. Im Gespräch sind dafür wie in den Grundschulen sogenannte PCR-Pooltests. Eine entsprechende Regelung müsse aber praktikabel und umsetzbar sein, sie dürfe nicht zu einer extremen Mehrbelastung der Kita-Mitarbeiterinnen führen, betonte der Ministerpräsident.

Kontaktverschärfungen beschlossen - Fokus auf Ungeimpfte

Formal beschlossen hat das Kabinett auch die bereits angekündigten Kontaktverschärfungen: Treffen, an denen ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, sollen demnach beschränkt werden auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Bisher galt in Bayern: Nur maximal fünf ungeimpfte Personen aus zwei Haushalten dürfen sich noch treffen, Kinder unter zwölf Jahren nicht mitgezählt.

Bund-Länder-Beschluss: Viele Regeln gelten in Bayern schon

Mehrere weitere Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder am Donnerstag verständigt haben, gibt es in Bayern bereits. Clubs und Diskotheken sind geschlossen, Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen müssen auch im Unterricht Masken tragen. In Kinos und Theatern dürfen nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen negativen Corona-Test Platz nehmen - und die Auslastung ist limitiert: In Kultureinrichtungen bleibt es weiter bei einer erlaubten Auslastung von 25 Prozent.