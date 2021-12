Artikel mit Audio-Inhalten

Dingolfing-Landau winkt Lockdown-Ende: Gastronomie verunsichert

Aller Voraussicht nach wird der Landkreis Dingolfing-Landau am Freitag den fünften Tag in Folge einen Corona-Inzidenzwert von 1.000 unterschreiten. Damit endet am Samstag der regionale Lockdown. Viele Gastronomen lassen dennoch zu.