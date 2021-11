Corona-Ticker Niederbayern: Kreis Kelheim baut Impfangebot aus

16.33 Uhr: Impf-Außenstelle Vilshofen in den Startlöchern

Morgen geht das neue Impfzentrum im Landkreis Passau an den Start. "In Rekordzeit haben Landratsamt, Impfzentrum und die Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen in Vilshofen einen neuen Impfstandort als Außenstelle des Impfzentrums Salzweg-Straßkirchen eingerichtet", teilt das Landratsamt heute mit. "Am Mittwoch kann nun zum ersten Mal geimpft werden."

Zwingend erforderlich ist eine vorherige Terminvereinbarung. Dies kann online über www.landkreis-passau.de/impfzentrum geschehen - bitte die Hinweise zum Standort Vilshofen beachten - oder nachrangig telefonisch unter der Nummer 0851/2606. Eine Terminvereinbarung über das Krankenhaus Vilshofen ist nicht möglich, so das Amt.

14.45 Uhr: Corona-Infizierte beim EVL - Straubing Tigers auch geschwächt

Beim Eislaufverein Landshut haben sich sechs Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet der Verein heute. Das Heimspiel findet dennoch statt. Dazu schreibt der Verein: "Der EV Landshut tritt heute Abend mit einer Rumpfmannschaft zum DEL2-Heimspiel gegen die Kassel Huskies an". Eine Spielverlegung sei nach Rücksprache mit der Ligaleitung, den Kassel Huskies und einem Verweis auf die DEL2-Durchführungsbestimmungen nicht möglich gewesen.

Die Landshuter erfüllen die Mindestspielstärke von neun Feldspielern und einem Torhüter nur deshalb, weil sich noch nicht vollständig genesene und angeschlagene Spieler in den Dienst der Mannschaft stellen, so der EVL. Eine personelle Unterstützung von Kooperationspartner Straubing Tigers war nicht umsetzbar, da auch die Gäubodenstädter mit erheblichen Verletzungssorgen zu kämpfen haben, heißt es.

Zudem wurde heute der Kapitän der Straubing Tigers, Sandro Schönberger, positiv auf Corona getestet. Wie die Tigers am Nachmittag mitteilen, wurde er von der Mannschaft getrennt. Er befindet sich in Quarantäne und es geht ihm gut, so der Verein, der in der höchsten deutschen Eishockeyliga, der DEL, spielt.

11.34 Uhr: Regener Landrätin wirbt mit Briefen für die Impfung

Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) hat rund 25.000 Briefe an Landkreisbürgerinnen und -bürger verschickt, die mindestens 60 Jahre und älter sind. Darin wirbt sie für die Impfung. Das hat heute das Landratsamt Regen bekanntgegeben. In dem Brief informiert Rita Röhrl vor allem über die Möglichkeiten für eine Auffrischungsimpfung. Denn in dieser Altersgruppe sind im Landkreis Regen bereits zwischen 85 Prozent und 90 Prozent vollständig geimpft. Das Landratsamt weist darauf hin, dass sich der rechtliche Rahmen seit dem Druck des Briefs geändert hat. Auffrischimpfungen sind nun schon nach fünf Monaten möglich, nicht erst nach sechs Monaten. Zu bekommen sind sie - genau wie Erst- und Zweitimpfungen - bei den Ärzten, im Einkaufspark Regen im dortigen Impfzentrum und in den mobilen Impfbussen, die jede Woche in anderen Orten Station machen.

In den letzten zwei Wochen hat das Impftempo im Landkreis Regen wieder angezogen. Inzwischen lassen sich laut Pressestelle des Landratsamts täglich etwa dreimal soviel Menschen impfen wie noch Anfang November, wo sich jeden Tag nur 25 bis 30 Menschen die Spritze geben ließen. Die Impfquote steigt aber insgesamt nur langsam. Sie liegt nun bei 64,4 Prozent in der Gesamtbevölkerung im Landkreis Regen. Bezogen auf die Menschen ab 12 Jahren, also diejenigen, für die es überhaupt einen Impfstoff gibt, sind inzwischen 71,7 Prozent vollständig geimpft. Der Landkreis Regen zählt seit Montag zu den Hotspot-Regionen in Bayern. Er hat heute eine 7-Tage-Inzidenz von 1.065,8, wird also voraussichtlich unter die verschärften Lockdown-Regeln fallen, wenn sich die Lage nicht wieder bessert.

11.31 Uhr: Schulleiter informieren Eltern über Testergebnisse

Im Landkreis Freyung-Grafenau informieren seit dieser Woche Schulleiterinnen und Schulleiter die Eltern darüber, ob ihr Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Sie geben auch Anweisungen zu Quarantäne-Vorschriften. Das Schulpersonal leistet damit dem überlasteten Gesundheitsamt Amtshilfe. Obwohl die Mitarbeiter des Gesundheitsamts bereits von 20 Bundeswehrsoldaten und von Kollegen anderer Ämter unterstützt werden, kommen sie nicht mehr tagesaktuell hinterher, Corona-Fälle nachzuverfolgen und zu melden. Wie das Landratsamt mitteilt, habe der Schulbetrieb in Präsenz hohe Priorität. Über die Schulleiter solle auf dem kurzen Dienstweg verhindert werden, dass sich das Virus in Schulen und Familien ausbreitet.

Laut Landratsamt sei diese eine "nicht alltägliche Regelung in einer absoluten Ausnahmesituation". Sobald sich die Lage entspannt, sollen wieder die Gesundheitsamtsmitarbeiter übernehmen.

Der Landkreis Freyung-Grafenau hat die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Bayern, sie liegt heute bei 1.614.

11.06 Uhr: Landshut verimpft Moderna-Vakzin

Auch das Impfzentrum Landshut bekommt in den kommenden Wochen voraussichtlich nur noch in sehr begrenztem Umfang den Corona-Impfstoff des Herstellers Biontech-Pfizer angeliefert. Deshalb wird ab sofort und bis auf Weiteres für Erst- und Auffrischungsimpfungen nur noch das Vakzin des Herstellers Moderna verwendet. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen mRNA-Impfstoff. Dieser sei ebenso wirksam und verträglich wie das Präparat von Biontech, versichert Dr. Uwe Schubart, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums. Für Zweitimpfungen wird dagegen nach wie vor der Impfstoff verwendet, der auch beim "ersten Stich" zum Einsatz kam.

Ausgenommen von der Regelung sind alle Personen unter 30 Jahren. Für sie wird von der Ständigen Impfkommission momentan ausschließlich die Verwendung des Biontech-Impfstoffs empfohlen. Daher erhalten Impfwillige dieser Altersgruppe auch im städtischen Impfzentrum weiterhin dieses Vakzin, so die Stadt in einer Mitteilung.