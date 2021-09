Corona-Ticker Mittelfranken: Maskenverweigerin wird aggressiv

14.50 Uhr: Mehr Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Mittelfranken steigt. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gibt es 372 Neuinfektionen seit gestern (28.09.2021). Außerdem meldet das LGL einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 (Stand: 29.09.21, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken steigt damit auf 2.590.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Mittelfranken 89,2. Den höchsten Inzidenzwert in Mittelfranken verzeichnet die Stadt Nürnberg mit 133,84. Den niedrigsten Inzidenzwert im Bezirk hat der Landkreis Erlangen Höchstadt mit 47,79. Insgesamt haben sich in Mittelfranken seit Beginn der Pandemie 100.293 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.