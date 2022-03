Corona-Ticker Mittelfranken: Mobiles Impfteam in Ottensoos

14.50 Uhr: Mobiles Impfteam des BRK am Freitag, 1. April, in Ottensoos

Wie das Landratsamt Nürnberger Land mitteilt, bietet das mobile Impfteam des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Freitag, den 1. April, in Ottensoos Impfungen mit Biontech und Novavax ohne Termin an. Auch Menschen aus der Ukraine können sich kostenlos eine Impfung geben lassen.

Das BRK ist demnach von 9.00 bis 13.30 Uhr im Bürgerbegegnungsraum in Ottensoos, Dorfplatz 3, zu finden. Es bringt das Vakzin von Biontech mit, das für alle Personen ab zwölf Jahren empfohlen ist, und den Impfstoff des Herstellers Novavax, der für Menschen ab 18 Jahren für eine Erst- und eine darauffolgende Zweitimpfung freigegeben ist. Es seien Erst-, Zweit- und – mit Biontech – Booster-Impfungen möglich, außerdem Viertimpfungen für die Personengruppen, für die die Stiko es aktuell empfiehlt: also Personen, die in Alten- oder Pflegeheimen wohnen, über 70 Jahre alt sind oder im Medizin- oder Pflegebereich arbeiten.

Auch Menschen aus der Ukraine können sich kostenlos impfen lassen. Das Landratsamt macht diesbezüglich darauf aufmerksam, dass in der Ukraine zum Teil Vakzine verwendet wurden, die in der EU nicht als wirksam anerkannt sind – etwa der russische Impfstoff Sputnik. Personen, die damit geimpft wurden, gelten nach deutschen Maßstäben nicht als geimpft. Entsprechend muss die Impffolge hier neu begonnen werden. Das BRK-Team hat alle relevanten Aufklärungsunterlagen auch in ukrainischer Sprache dabei.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte ein Ausweisdokument, den Impfpass und Nachweise über eventuelle vorherige Impfungen mitbringen.