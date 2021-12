Corona-Ticker Mittelfranken: Schwabach hat niedrigste Inzidenz

12.58 Uhr: Impfzentrum in Röthenbach erweitertet Öffnungszeiten

Das Impfzentrum in Röthenbach ändert seine Öffnungszeiten und kann nun auch am Sonntag zwischen 08.00 und 15.30 besucht werden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Damit reagiert das Impfzentrum auf den großen Andrang der letzten Wochen. Ab Januar ist das Impfzentrum auch am Sonntag von 08.00 bis 15.30 Uhr geöffnet. Nachdem es zusammen mit den Außenstellen in Altdorf und Hersbruck weiterhin gut besucht war und die Prognosen übertroffen wurden, werden damit nun sieben Tage in der Woche Termine für die Bürgerinnen und Bürger angeboten. Auch in den Außenstellen gibt es demnach für die Impfwilligen möglichst komfortable Öffnungszeiten. In Altdorf stehen ab Januar auch Termine am Donnerstag zwischen 09.00 und 16.30 Uhr zur Verfügung, damit ist auch dort an sieben Wochentagen geöffnet. In Hersbruck bleiben weiterhin nur die Wochenenden geschlossen. Sämtliche Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des Landkreises.