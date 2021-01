Corona-Ticker Mittelfranken: 1.727 Impfungen in Erlangen

16.10 Uhr: 352 Neu-Infektionen in Mittelfranken

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) haben sich in Mittelfranken seit gestern 352 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es im Regierungsbezirk damit 45.571 Infizierte. Weiter meldet das LGL vier neue Todesfälle von Menschen, die in Mittelfranken mit oder an dem Sars-Cov2-Virus gestorben sind. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer im Regierungsbezirk, die mit Covid-19 infiziert waren auf 908 erhöht. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittelfranken hat die Stadt Nürnberg mit 307,31. Am niedrigsten liegt der Inzidenzwert in der Stadt Ansbach mit 57,42. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt im Regierungsbezirk bei 198,69. Er liegt damit immer noch über dem bayernweiten Inzidenzwert von 163,49.