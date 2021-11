Corona-Ticker Mittelfranken: 494 Corona-Neuinfektionen

6.49 Uhr: Inzidenz in mehreren Landkreisen gesunken

In insgesamt acht kreisfreien Städten und Kommunen in Mittelfranken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern (02.11.21) gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 03.11.2021, 03:24 Uhr). Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist der Wert mit 271,2 (gestern: 312,2) nach wie vor am höchsten in Mittelfranken. Am niedrigsten ist der Wert im Regierungsbezirk derzeit mit 113,9 (113) in der Stadt Erlangen.

Die Inzidenzwerte in den weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten in Mittelfranken: Stadt Schwabach 216,8 (250,9), Stadt Fürth 202,8 (234), Stadt Nürnberg 202,1 (221,5), Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 189,6 (170,8), Stadt Ansbach 179,9 (115,2), Landkreis Roth 179,3 (182,4), Landkreis Fürth 177,8 (212,3), Landkreis Ansbach 177 (111,2), Landkreis Erlangen-Höchstadt 166,5 (171,6), Landkreis Nürnberger Land 137,3 (154,8).