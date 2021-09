Corona-Ticker Mittelfranken: Nur Nürnberg über 100

06.15 Uhr: Anerkannter Antigentest per Videochat am Flughafen

Am Nürnberger Flughafen können Reisende über Video-Telefonie einen Corona-Antigentest machen. Ein Anbieter habe einen videogeführten Selbsttest entwickelt, bei dem die Nutzer im Anschluss ein anerkanntes, digitales Zertifikat der EU erhalten, teilte der Flughafen mit. Der Reisende macht zwar einen Selbsttest, wird dabei aber per Videochat von einem Mitarbeiter der anbietenden Firma Laive angeleitet, der auch Personalausweis oder Reisepass überprüft. Das Zertifikat sei 48 Stunden lang gültig, weltweit anerkannt und mit der Corona Warn-App sowie der CovPass-App kompatibel. Das Test-Set bestehe aus einem Gutscheincode, der für die Zertifizierung per Videochat benötigt werde, und einem Corona-Schnelltest, so der Albrecht-Dürer-Airport in einer Mitteilung. Die Tests sind am Flughafen erhältlich.