Corona-Ticker Mittelfranken: Verzögerungen im Standesamt

6.04 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz springt in Fürth über 700

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Fürth über 700 gesprungen. Auch in den meisten Regionen Mittelfrankens ist sie erneut gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor (Stand 20.01.22, 3.27 Uhr). Lediglich in der Stadt Erlangen ist der Wert auf 625,5 (Vortag: 636,2) gesunken. Auch in Ansbach ist sie niedriger als am Vortag. In der Stadt Ansbach liegt die Inzidenz nun bei 511,0 (Vortag: 530,2). Den höchsten Wert hat aktuell die Stadt Fürth mit 708,9 (Vortag: 563,1). Die niedrigste Inzidenz hat der Landkreis Neustadt Aisch/ Bad Windsheim mit 363,4 (Vortag: 351,5).

Die übrigen Städte und Kreise in Mittelfranken im Überblick: Stadt Nürnberg 548,5 (Vortag: 544,3), Landkreis Nürnberger Land 499,0 (Vortag: 479,1), Landkreis Fürth 622,6 (Vortag: 481,1), Stadt Schwabach 660,1 (Vortag: 552,9), Landkreis Roth 534,7 (Vortag: 452), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 676,0 (Vortag: 530,9), Landkreis Erlangen Höchstadt 456,2 (Vortag: 443,1), Landkreis Ansbach 397,7 (Vortag: 385,3).