Bundespräsident erinnert an Widerstandskämpfer der "Weißen Rose"

Vielleicht ist es der bekannteste Ort des unermüdlichen Kampfes der Mitglieder der "Weißen Rose" gegen das nationalsozialistische Terrorregime: der Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hier landeten die Flugblätter der Widerstandsbewegung, die Hans und Sophie Scholl aus dem zweiten Stock abwarfen.

80 Jahre später hat Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier an diesem Ort einen Kranz niedergelegt. Die jährliche Gedenkstunde für die "Weiße Rose" erinnert an das Vermächtnis aller Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Terrorregime. In diesem Jahr hielt Steinmeier die Gedächtnisvorlesung, er reiht sich damit ein in die Vorträge seiner Amtsvorgänger Joachim Gauck (2013), Johannes Rau (2003) und Richard von Weizsäcker (1993).

Steinmeier: Demokratie braucht Menschen, die sich für sie einsetzen

Frank-Walter Steinmeier sagte bei der feierlichen Kranzniederlegung: "Frieden, Freiheit, die Würde jedes Menschen und die Verantwortung jedes Einzelnen – diese Werte leiteten die Weiße Rose. Sie sind heute das Fundament unserer freiheitlichen Demokratie."

Steinmeier betonte, die Demokratie in Deutschland sei "in den vergangenen Jahren stärker unter Druck geraten". In Deutschland solle es "Verfassungsgegnern nicht noch einmal gelingen können, die Demokratie im Innersten anzugreifen". Er zeigte sich besorgt, dass sich Kritik an den bestehenden Verhältnissen zum Teil radikalisiere und sich als Widerstand gegen des System an sich artikuliere. Widerspruch sei nötig in der Demokratie, aber: "Es gibt kein Recht auf den Gebrauch von Gewalt gegen demokratisch getroffene Mehrheitsentscheidungen: Wer dafür heute in unserem Land ein Recht auf Widerstand gegen demokratische Institutionen für sich reklamiert, der missbraucht diesen Begriff", so der Bundespräsident.

Auch in der Bundesrepublik hätten "Rechtspopulisten und identitäre Extremisten Zulauf", sagte Steinmeier weiter. "Auch in unserem Land nehmen Hass und Hetze zu, vor allem im Netz. Und auch in unserem Land gibt es verfassungsfeindliche rechtsextreme Gruppierungen, die das so genannte 'System' stürzen wollen."

Eine wehrhafte Demokratie brauche gerade engagierte Bürgerinnen und Bürger, Menschen, "die in ihrem politischen Urteil moralisch klar und fest sind, die sich einsetzen für unser Land, für die Demokratie."