Bratwurstgipfel in Pegnitz - Franken sucht den Bratwurstkönig

Ganz klassisch, vegan, vegetarisch oder doch mit Rosen-, Pizza- oder Dönergeschmack – das sind nur ein paar der 17 verschiedenen Bratwurst-Kreationen, die am Sonntag beim elften Fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz probiert werden können. Welcher Metzger in den zwei Kategorien "beste klassische Bratwurst" und "beste Kreativbratwurst" insgesamt die meisten Jury-Punkte ergattern kann bekommt am Ende die Krone des Fränkischen Bratwurstkönigs 2024 aufgesetzt.

Bratwurstgipfel in Pegnitz kürt Frankens Bratwurstkönig 2024

Sieben Metzgereien aus Ober-, Mittel- und Unterfranken schüren ab 11 Uhr im Wiesweiherpark in Pegnitz den Grill an. Hier brutzeln dann aber nicht nur die ideenreichen Kreativbratwürste, sondern auch ganz klassische und erstmals auch vegane Bratwürste um die Wette. Dass ein Gastmetzger von der Nordsee in Pegnitz dabei sein wird, ist ebenfalls ein Novum. Allerdings treten sowohl die fleischlose Wurst-Variante als auch die Kreationen aus dem hohen Norden außer Konkurrenz an.

Eine Jury verkostet alle Bratwurst-Sorten und kürt am Ende die Sieger in den jeweiligen Kategorien. Die Besucher dagegen haben die Qual der Wahl - denn vermutlich schafft nicht jeder 17 Bratwürste zu essen - doch auch sie können die probierten Würste per Bewertungskarte beurteilen und so beim Publikumspreis mitwirken.

Kreative Bratwurstkreationen aus Ober-, Mittel- und Unterfranken

Als Titelverteidigter nimmt der Nürnberger Metzger Dirk Freyberger wieder teil. Während er 2023 mit seiner Wurst "Cheesy Gonzales" punkten konnte, bringt er dieses Jahr etwas wie "Pizza-, Döner- oder Käsespätzle-Bratwurst" auf die Teller. Weiter repräsentiert die Ladmetzgerei Kachler-Hoferer aus Sugenheim den Bezirk Mittelfranken, sie will mit ihrer "Meat Night-Bratwurst" mit Blaumohn, Chili, frischem Paprika und Bergkäse punkten.

Für den Gastgeber, den Bezirk Oberfranken, gehen die Landmetzgerei Strobel aus Dörnthal bei Selbitz ("Evangelische Bratwurst" ausschließlich mit Naturgewürzen), die Metzgerei Tom aus Hummendorf (BBQ Chili Cheese und Hirschbratwurst mit Trüffel und Hanf) und die Metzgerei Finkenhof aus Michelau ("Rosenhochzeit zum Muttertag"- Bratwurst mit Rosengeschmack) an den Start.Aus Unterfranken ist die Metzgerei Deininger aus Markt Einersheim mit ihrer Bratwurst alle Caprese mit Geheimzutat dabei. Die Metzgerei aus dem Landkreis Kitzingen wurde 2018 Bratwurstkönig.

Fränkischer Bratwurstgipfel: Mittlerweile Tradition

Den Fränkischen Bratwurstgipfel gibt es seit 2011. Zweimal musste das Fest wegen der Corona-Pandemie aussetzen. Veranstalter ist der" Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur", der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bekanntheit und Qualität der auf der Welt einzigartigen fränkischen Bratwurst zu pflegen und zu fördern. Der Eintritt zum Bratwurstgipfel ist frei. Im vergangenen Jahr waren weit mehr als 10.000 Bratwurstfans zum Gipfel nach Pegnitz gekommen. 2012 waren es sogar schon einmal rund 20.000 Besucher beim Bratwurstgipfel in Pegnitz.