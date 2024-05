Über 80 Stundenkilometer - E-Scooter-Fahrer rast Polizei davon

Verfolgungsjagd auf zwei Rädern: Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Vierkirchen (Landkreis Dachau) mit seinem E-Scooter davongerast. Als dem 46-Jährigen am Donnerstag ein Polizeiauto entgegenkam, sei dieser umgedreht und ungewöhnlich schnell weggefahren, so ein Polizeisprecher.

Ohne Führerschein - und mit falschem Nummernschild

Die Beamten holten den Mann jedoch bald ein. Bei einer späteren Messung erreichte der Scooter eine Geschwindigkeit von über 80 km/h, so der Sprecher. Zudem habe der 46-Jährige keinen Führerschein gehabt und das Nummernschild sei von einem anderen Fahrzeug gewesen, hieß es von der Polizei weiter. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Schnelle E-Scooter legal im Verkauf - aber keine Zulassung

Der E-Scooter war laut Polizei jedoch nicht getuned. Man könne solche Fahrzeuge legal kaufen. Teils könnten E-Scooter sogar schneller als 80 km/h fahren, nur man bekomme keine Zulassung dafür, so der Polizeisprecher. Auf abgesperrten Bereichen wie Rennstrecken sei das Fahren mit so einem Gerät aber erlaubt.