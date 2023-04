Traditionelles Handwerk: Was macht einen "echten Metzger" aus?

Wir gehen zum Metzger

Also machen wir uns auf zum örtlichen Metzger. Zur Metzgerei Vogl in München-Haidhausen. Die gibt es dort seit den 1950er Jahren - eine richtige Münchner Institution. 90 Prozent der Wurstwaren kommen hier aus eigener Herstellung. Das Schweinefleisch beziehen Ignaz und Josef Vogl von einer bäuerlichen Erzeugergemeinschaft im baden-württembergischen Wolpertshausen. Es stammt von Schwäbisch-Hällischen Landschweinen, einer alten Rasse, die bekannt ist für ihr exzellentes Fleisch. Die Erzeugergemeinschaft verspricht eine Haltung in hellen, luftigen Ställen mit Stroheinstreu und - wo es die räumliche Situation erlaubt - Auslauf ins Freie. Und bietet Interessierten viele Informationen auf ihrer Website.

Schlachtung in Hofnähe

Geschlachtet wird im nahen Schwäbisch-Hall. Dahin sind die Tiere maximal eine halbe Stunde unterwegs. Selbst schlachten dürfte Metzger Vogl übrigens gar nicht, selbst wenn er wollte, denn in München gilt ein Schlachtverbot. Seit 1871 darf in der Stadt aus Hygienegründen nur noch im Zentralen Schlachthof geschlachtet werden. Für Josef Vogl käme das Schlachten aber auch dann nicht in Frage, wenn er es dürfte: "Weil das einfach nicht geht bei uns. Sie sehen selber: Das ist im Hinterhof, überall wohnen Leute. Im Sommer haben sie die Fenster auf. Das ginge gar nicht, wenn wir die Schweine hier schlachten würden."