Kritik an Aiwanger nach erneuter verbaler Attacke gegen Grüne

"Gießt Öl ins Feuer": Von Brunn kritisiert Aiwanger

SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Florian von Brunn sprach von einem "Ausraster" Aiwangers. "Politiker aller demokratischer Parteien überlegen gemeinsam, wie Gewalt gegen Abgeordnete, Bürgermeister und Ehrenamtliche in der Politik verhindert werden kann. Nur Hubert Aiwanger gießt noch Öl ins Feuer und heizt die Situation in unverantwortlicher Weise weiter an", sagte von Brunn. Aiwangers Aussagen bereiteten den Boden für Radikalisierung und Übergriffe.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Angriffe auf Politiker im Wahlkampf zur Europawahl bundesweit für Entsetzen gesorgt. So wurde in Dresden der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke brutal angegriffen, in Berlin wurde Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bei einem Angriff leicht verletzt. Ebenfalls in Dresden wurde die Grünen-Spitzenkandidatin für den Stadtrat, Yvonne Mosler, beim Aufhängen von Wahlplakaten angerempelt und bedroht.

Grüne: "Aiwanger spielt die Klaviatur der Populisten hoch und runter"

Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag Katharina Schulze hat Aiwangers Äußerungen bei "Maischberger" scharf kritisiert: "Hubert Aiwanger spielt die Klaviatur der Populisten hoch und runter. Das ist sein Geschäftsmodell und einem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister unwürdig. Von inhaltlicher Arbeit ist bei ihm nichts zu sehen," so Schulze auf BR-Anfrage. Auf BR-Anfrage will Hubert Aiwanger sich zum aktuellen Diskussionsstand nicht äußern.

Mit Informationen von dpa