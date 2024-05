Umstrittener Mountainbike-Lift in Treuchtlingen eröffnet

Statt drei Kilometer über den Forstweg hinaufsteigen, einfach den Bügel ans Mountainbike hängen und sich bergauf ziehen lassen: Seit 2020 hatten die Treuchtlinger Investoren um Christian Wißmüller für ihre Pläne geworben, die beliebten Heumödern-Trails durch einen Mountainbike-Lift attraktiver zu machen. Dafür gab es von einigen Anwohnern viel Kritik. Sie befürchteten Schäden für die Natur und Lärmbelästigung durch die Outdoor-Sportler. Der Treuchtlinger Stadtrat hatte sich schließlich mit großer Mehrheit trotzdem für den Lift ausgesprochen. Auch das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen genehmigte die Pläne. Ab heute ist der Lift nun für alle geöffnet.

Gutachten stützen die Pläne der Liftbetreiber

Mehrere Gutachten hatten bestätigt, dass die Pläne der Investoren keine unverhältnismäßigen Auswirkungen auf die Natur haben. Dennoch blieb besonders die sieben Meter breite Liftschneise im Wald einigen Anwohnern ein Dorn im Auge. Auch eine gemeinsame Begehung mit dem Investor und den Anwohnern hatte den Konflikt nicht befriedet. Treuchtlingens Bürgermeisterin Kristina Becker (CSU) betonte im Gespräch mit BR24 nochmal, dass alle beteiligten Fachbehörden die Pläne der Treuchtlinger Investoren bestätigt hätten.

Dennoch: Ob alle getroffenen Vereinbarungen mit den Betreibern eingehalten werden, werde sich jetzt, mit dem Start des Liftbetriebs, zeigen, so die Bürgermeisterin. Sie sei optimistisch: "Wenn sich alle Beteiligten an die Regeln halten, kann der Mountainbike-Lift ein Erfolg für Treuchtlingen werden."

Einzige legale Trails für Mountainbikes in der Region

Schon seit einigen Jahren hat das Mountainbike-Gebiet bei Treuchtlingen ein Alleinstellungsmerkmal. Die Heumödern-Trails mit sechs Routen verschiedener Schwierigkeitsgrade sind die einzigen legalen Mountainbike-Trails in der Region. Freizeitsportlerinnen und -sportler kommen von weit her, um die Trails zu befahren. Den Betreibern ist ein gutes Miteinander mit Waldnutzern, Anwohnern und Ämtern wichtig: Die Trails haben sie in Absprache mit den Staatsforsten und den Behörden aufgebaut.

Vom Lift versprechen sich die Investoren vor allem mehr Familienfreundlichkeit. Gerade für Kinder mit Familien seien oft nicht mehr als ein, zwei Aufstiege möglich, so Wißmüller. Das ändere sich jetzt mit dem neuen Lift. Insgesamt sind vier Trails mit dem Schlepplift direkt erreichbar. Für zwei weitere Abfahrten wird der Aufstieg etwas leichter. Bis spät in den Nachmittag wurde am Mittwoch außerdem an der neuen Abfahrt "Buchenzauber" gearbeitet, die heute ebenfalls eröffnet wird.

Das Tagesticket für den Mountainbike-Lift kostet 24 € für Erwachsene, Kinder zahlen 18 €. Geöffnet ist der Lift ab dem 9. Mai täglich von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr.