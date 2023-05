Brandanschlag auf Auto beim Coburger Convent

Trotz einer Vielzahl von Einsatzkräften aus ganz Oberfranken und der Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftsbeamter hat die Polizei im Zusammenhang mit dem 155. Coburger Convent am Wochenende eine Zunahme der Straftaten verzeichnet. Auch die Schwere der Delikte habe zugenommen, heißt es in einem Bericht. Der Tatverdacht richte sich nicht an Teilnehmer des Convents sondern durchwegs an Gegner. Der Fackellauf selbst sei ohne Zwischenfälle verlaufen, so die Polizei gegenüber BR24.

Unter anderem ermittelt nun das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei wegen eines mutmaßlichen Brandanschlag auf das Auto eines Teilnehmers des Convents. Durch die Hitze sei auch ein daneben geparktes Auto beschädigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Coburger Convent: Auto brennt, Brandbeschleuniger gefunden

Bei der Spurensicherung hätten Beamte Brandbeschleuniger an dem ausgebrannten Wagen festgestellt. Außerdem habe es bei dem Treffen von Studentenverbindungen zwei körperliche Angriffe auf Teilnehmer sowie mehrere Sachbeschädigungen gegeben. Unter Verdacht stünden Teilnehmer der insgesamt sechs Gegenkundgebungen, hieß es von den Ermittlern.

Der Coburger Convent ist ein Zusammenschluss von knapp 100 Studentenverbindungen aus Deutschland und Österreich und hat nach eigenen Angaben mehr als 11.000 Mitglieder. Am Pfingstwochenende treffen sich Mitglieder des CC traditionell zu Feierlichkeiten in Coburg.

Mehr und schwerwiegendere Taten gegen CC-Mitglieder verübt

In diesem Jahr seien mehr und schwerwiegendere Straftaten gegen Mitglieder des CC begangen worden als in den vergangenen Jahren, teilte die Polizei mit. Unter anderem hätten Besucher der Gegenkundgebungen versucht, die Feierlichkeiten des CC am Coburger Marktplatz zu stören.

Kritiker werfen dem CC Nationalismus und patriarchale Strukturen vor. Frauen können dort nicht Mitglied werden, und der Convent nimmt keine Frauenverbindungen auf. Vor allem der Fackelmarsch am Pfingstmontag wird von Kritikern als rückwärtsgewandte Tradition gesehen, die an den Nationalsozialismus erinnere - zumal dieser, wie jedes Jahr, über die Straße führte, auf der Hitler zum ersten Mal mit seiner SA aufmarschierte.

CC-Chef tritt kurz vor Convent zurück

Vergangene Woche war der Kongressbeauftragte des Coburger Convents, Hans-Georg Schollmeyer, nach der Berichterstattung des BR über den Umgang mit kritischen Journalisten zurückgetreten. Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) sprach im Rahmen eines Stadtempfangs von einem "höchst zweifelhaften Umgang mit der Presse".

Wie der Vorstand des CC am Wochenende ankündigte, solle in den kommenden Wochen ein Nachfolger Schollmeyers bestimmt werden. Der CC plane darüber hinaus auch für das kommende Jahr eine Ausrichtung des Pfingstkongresses in Coburg samt Fackellauf.

Mit Informationen von dpa.