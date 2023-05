Vandalismus: Sachbeschädigung an Fahrzeugen und durch Graffiti

In Oberfranken ist es laut Polizei in den vergangenen Tagen mehrfach zu Sachbeschädigungen gekommen. Zerkratzte Autos und Graffiti sorgten für Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich – die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Bamberg: Sachbeschädigung durch Graffiti und an Roller

In Bamberg wurden am frühen Samstagmorgen zwischen 05.15 Uhr und 05.50 Uhr im Bereich der Hornthalstraße, Kleberstraße und Inneren Löwenstraße rund 20 Objekte mit Graffiti beschmiert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

In der Nacht auf Sonntag wurde dann ebenfalls in Bamberg in der Hemmerleinstraße ein abgestellter Motorroller umgeworfen und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Zu beiden Taten bittet die Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 um Hinweise.

Coburg: Zerkratzte Autos und Vandalismus an Wohnmobil

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag haben bislang Unbekannte mindestens zwei geparkte Fahrzeuge in der Hutstraße in Coburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, seien jeweils die rechten Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratz worden; der Schaden beträgt rund 3.000 Euro.

Zu einem weiteren Fall von Vandalismus kam es in der Coburger Sonnenleite. Hier seien die Scheiben eines Wohnmobils eingeschlagen bzw. beschädigt worden. Es entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Die Polizei in Coburg bittet in diesen Fällen um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 09561/645-140.

Ebrach: Bushaltestelle beschädigt

In Ebrach im Landkreis Bamberg zerstörten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag die hintere Scheibe der Bushaltestelle an der B22 auf Höhe des Ortsteils Eberau. Die Tat soll gegen 1.30 Uhr erfolgt sein. Der verursachte Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Hof: Auto am Untreusee zerkratzt

Auf dem Großparkplatz an der Stelzenhofstraße am Hofer Untreusee ist am Sonntagabend auch ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei die rechte Seite des Fahrzeugs zwischen 18 und 20 Uhr zerkratzt worden. Der Schaden beträgt in etwa 500 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Scheßlitz: Fahrerflucht nach Unfall

Im Scheßlitzer Ortsteil Windischletten im Landkreis Bamberg hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zapfendorfer Straße einen geparkten Wagen an der linken, hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Wer Hinweise zum Sachverhalt liefern kann, möge sich bei der Polizei melden.