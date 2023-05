Deutsche Segelflugmeisterschaften in Bayreuth

Die Segelflug-Elite trifft sich in Bayreuth zur Deutschen Meisterschaft. Wie der Ausrichter, die Luftsportgemeinschaft Bayreuth, mitteilt, werden für die Wettkämpfe zwischen Pfingstmontag und dem 9. Juni 90 Piloten am Flugplatz Bindlacher Berg erwartet. Darunter befinden sich auch zwei amtierende und sechs ehemalige Weltmeister, die zusammen bereits 17 WM-Titel gewinnen konnten.

Segelfliegen: Deutsche Meister und Nationalmannschaft gesucht

Geflogen wird in drei Wertungsklassen. In der Offenen Klasse starten die größten Segelflugzeuge mit bis zu 30 Metern Flügelspannweite. Außerdem treten die Piloten in Flugzeugen mit 18 Metern Spannweite und in Segelfliegern mit zwei Sitzen - dem sogenannten Doppelsitzer - gegeneinander an. Für jede Klasse werden ein Deutscher Meister und die Mitglieder der Nationalmannschaft ermittelt.

Die Piloten müssen dabei eine 100 bis 600 Kilometer lange Strecke in möglichst kurzer Zeit umfliegen. Die Kunst dabei ist es, immer wieder aufsteigende Luftströme zu finden und dadurch an Höhe zu gewinnen. Das Fluggebiet erstreckt sich von Bayreuth über fast ganz Süddeutschland und das angrenzende Tschechien. Der Flugplatz Bayreuth am Bindlacher Berg wurde als Startort gewählt, da er sich am Schnittpunkt von Fichtelgebirge, Frankenwald und Fränkischer Schweiz befindet und dort vergleichsweise starke Aufwinde anzutreffen sind, so ein Sprecher der Luftsportgemeinschaft Bayreuth.

In Bayreuth fanden bereits 2018 die Bayerischen Segelflugmeisterschaften statt - damals sorgten allerdings Gewitter dafür, dass die Veranstaltung immer wieder verschoben werden musste.

Segelflug-Meisterschaft: mehr Starts in Bayreuth als in Frankfurt

Besucher sind bei dem Event willkommen. Auf der Terrasse am Terminal des Flugplatzes lassen sich die Starts und Landungen gut verfolgen. Soweit es das Wetter zulässt, werden ab etwa 11Uhr innerhalb einer Stunde alle Flugzeuge in die Luft gebracht. Der Bayreuther Flugplatz habe dann kurzzeitig mehr Starts als der Frankfurter Flughafen, so der Ausrichter. Mit den ersten Landungen ist ab etwa 16 Uhr zu rechnen. Sollten die Flugzeuge gruppenweise zurückkehren, sorge auch das für spektakuläre Bilder.