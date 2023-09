Live: Markus Söder in der BR24 Wahlarena

Nur 36 Prozent im aktuellen BR24 BayernTrend. Für die CSU um ihren Vorsitzenden Markus Söder wird es bei der Landtagswahl um jeden Prozentpunkt gehen. Denn käme dieses Ergebnis auch bei der Landtagswahl am 8. Oktober zustande, es wäre das schlechteste seit 1950. Umso mehr gilt es für die CSU in den letzten Wochen vor der Wahl, die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen für die Zukunft Bayerns zu überzeugen. Heute Abend um 20.15 Uhr stellt sich Markus Söder der direkten Diskussion mit rund 90 Bürgerinnen und Bürgern in Hirschaid.