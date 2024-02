BR24live 13.00 Uhr: Totes Mädchen im Kinderheim: Prozess beginnt

Am Landgericht Hof hat am Donnerstag der Prozess gegen den 26-Jährigen Daniel T. aus dem Landkreis Wunsiedel begonnen, der sich wegen Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs von Kindern und Einbruchdiebstahl verantworten muss. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt: Der Mann war laut Anklage in ein Kinderheim in Wunsiedel eingebrochen und hat im Beisein eines 11-jährigen Jungen ein 10-jähriges Mädchen vergewaltigt. Der Junge soll das Mädchen im Anschluss getötet haben.

BR24live schaltet um 13.00 Uhr zu unserem Korrespondenten Christoph Röder ans Landgericht Hof, wo der Fall verhandelt wird, und spricht mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Marc Allroggen.

Prozessauftakt: Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Nach dem Verlesen der Anklageschrift äußerte sich Daniel T. mit einer Einlassung, die sein Anwalt verlas. Er räumte die Vorwürfe vollumfänglich ein – mit Ausnahme der Brandstiftung. In Bezug auf die Vorfälle im Kinderheim sagte er: "Ich kann keine Ruhe finden, ich weiß, dass es keine Entschuldigung gibt, ich bereue die Taten aber zutiefst." Er habe den Tod des Mädchens zu keiner Zeit gewollt und auch den Jungen nie dazu aufgefordert. Seinen Angaben zufolge habe der Junge den Anstoß für den sexuellen Missbrauch des Mädchens gegeben.

Mit gesenktem Blick und nahezu regungslos vernahm der 26-Jährige das Verlesen der Anklageschrift und seiner Einlassung. Weder Vater noch Mutter der getöteten zehnjährigen Lena waren im Gericht anwesend.

Angeklagter war als Kind selbst im Wunsiedler Heim

Daniel T., ein zur Tatzeit 25-jähriger Müllwerker aus dem Landkreis Wunsiedel, soll laut Anklage finanzielle Probleme haben; sein Einkommen sei nicht ausreichend für Familie und gekauftes Haus. Dies – so die Anklage – habe ihn in fünf Fällen dazu veranlasst, in Baucontainer, Wohnungen und andere Objekte einzusteigen und erbeutetes Diebesgut zu Geld zu machen.

In der Nacht zum 4. April 2023 soll er in das Kinderheim St. Josef in Wunsiedel gefahren sein, um vermutlich auch dort Elektronikgeräte und Ähnliches zu stehlen. Das Heim kannte er gut – er war dort selbst zweimal untergebracht; als Kind und noch einmal kurzfristig mit 17 Jahren.