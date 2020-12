BR24-Datenanalyse: Wo in Bayern gibt es noch weiße Weihnachten?

Bedeutet diese Veränderung in den Wintermonaten dann auch tatsächlich, dass wir das typische Winterwetter künftig immer im März und April erleben? Auch hier geben die Daten eine klare Antwort: Nein. Der Winter in Bayern verschiebt sich nicht – er wird einfach weniger.

Seit 1991 fiel der erste Schnee an den Wetterstationen unter 600 Metern im Durchschnitt vier Tage später als in den 30 Jahren zuvor. Die Schneetage haben im Mittel um 30 Prozent abgenommen und auch in hochgelegenen Wintersportgebieten ist die gemessene Schneedecke im Jahresverlauf oft nur noch halb so hoch. Ganz im Gegensatz zur gefühlten Wahrheit hört der Schneefall auch früher auf. Diese Entwicklung betrifft höher und tiefer gelegene Orte in ähnlichem Maß. Im bayernweiten Mittel fiel der letzte Schnee in den vergangenen 30 Jahren am 25. März – 11 Tage früher, als in der Referenzperiode.

Winter verschiebt sich nicht - Wetterextreme sorgen für selektive Wahrnehmung

Wie entsteht dann der Eindruck, März und April seien die neuen Wintermonate? Wie bei der weißen Weihnacht kommt es auf unsere Wahrnehmung an. Gudrun Mühlbacher vom Deutschen Wetterdienst weist darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren zum Frühling hin mehrere extreme Wetterphänomene gab. Neben dem Winter 2010, mit Minusgraden und Schnee bis in den April hinein, nennt die Expertin etwa die schweren Ernteausfälle im Jahr 2017. "Aufgrund der Temperaturentwicklung treiben viele Pflanzen eher aus, da es eher wärmer ist, was leider die Gefahr von Nachtfrösten nicht verringert – diese können immer noch auftreten."

Auch das Schneechaos Anfang 2019 sei ein Beispiel: "In dem Jahr hatten wir Mitte Januar eine Nordwest-Wetterlage, die sich für eine außergewöhnlich lange Zeit stationär eingestellt hat“, erklärt Mühlbacher. "Daher hatten wir diese massiven Stauniederschläge an den Alpen." Solche besonderen Wetterereignisse blieben im Gedächtnis, während ein mauer Winter wie 2019/2020 schnell vergessen sei. Durch diese selektive Erinnerung könne das Gefühl entstehen, Winterphänomene treten später im Jahr auf.