Es bleibt winterlich - Viel Schnee in Teilen Bayerns erwartet

Trockener im Süd-Osten Bayerns

Nicht ganz so winterlich ist es heute dagegen im Chiemgau bis hoch in den Bayerischen Wald. Schwacher Föhn hält dort den großen Schnee erstmal zurück. Es bleibt die meiste Zeit trocken, ab und zu kommt sogar die Sonne raus. Sobald sich das kleine Schnee-Tief allerdings Richtung Balkan verlagert, wird der Föhn zusammenbrechen. Spätestens in der Nacht fängt es dann auch am oberbayerischen Alpenrand vermehrt an zu schneien.

Weiterer Schnee in der Nacht und Aussichten

In der Nacht zu Donnerstag schneit es in Bayern vielerorts. Mit Ausnahme Unterfrankens und dem südlichsten Niederbayern können noch mal 5 bis 10 Zentimeter Schnee dazukommen. An den Alpen sind 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch die Tage drauf bleibt es oft bewölkt. Immer wieder können Schnee- oder Schneeregenschauer durchziehen. Die Temperaturen liegen bis zum Wochenende zwischen minus 1 und plus 4 Grad.