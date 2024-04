Blitzermarathon: Über 8.600 Temposünder in Bayern erwischt

8.627 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei beim diesjährigen Blitzermarathon in Bayern festgestellt. Insgesamt fuhren in diesem Jahr 63 Verkehrsteilnehmer weniger in die Radarfallen als noch im Jahr 2023. Bayerns Innenminister ist nicht zufrieden mit der Fahrmoral. Einige fuhren deutlich zu schnell.

Blitzermarathon in Bayern: Autofahrer mit 166 statt 80 km/h unterwegs

Ein Autofahrer auf der A7 bei Durach in Schwaben war mit 166 km/h statt der erlaubten 80 unterwegs – dem Höchstwert sämtlicher an diesem Tag gemessenen Übertretungen. Ihn erwarten neben einem Bußgeld nun auch drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Auch in den anderen Regierungsbezirken gab es einige Verkehrsteilnehmer, die sich voraussichtlich länger von ihrem Führerschein trennen werden: Sowohl in Oberbayern als auch in Oberfranken wurden Autos geblitzt, die mit 69 km/h zu schnell unterwegs waren.

Innenminister Herrmann: "Immer noch viel zu viele Raser"

"Die Bilanz zeigt: Es sind immer noch viel zu viele Raser auf unseren Straßen unterwegs", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Und das trotz tagelanger Vorankündigung. Das ist absolut unverantwortlich und nicht nachvollziehbar. Die Vernünftigen nehmen den Blitzmarathon zum Anlass, sich die Tempolimits auf ihren Fahrtstrecken wieder bewusst zu machen."

Herrmann weiter: "Die Unbelehrbaren bekommen einen spürbaren Denkzettel, der bis hin zu empfindlichen Fahrverboten reicht." Laut dem Minister sind ein Viertel aller Verkehrstoten in Bayern auf die hohe Geschwindigkeit zurückzuführen.

Marathon in mehreren Bundesländern und auch international

Beim elften Bayerischen Blitzermarathon kontrollierten rund 1.750 Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung 24 Stunden lang verstärkt die Geschwindigkeit.

Der Blitzermarathon zur Bekämpfung von Raserei auf den Straßen hat erstmals 2012 in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Seit 2013 wird er auch in anderen Bundesländern durchgeführt. Seit 2015 haben sich auch weitere Nationen in Europa angeschlossen – international wird die Aktion als sogenannte Speedweek veranstaltet.

Geteilte Meinung zu Wirksamkeit von Blitzermarathons

Allerdings ist die Auffassung über die Wirkung solcher Aktionen geteilt. Berlin, Bremen, das Saarland und Sachsen verzichten auf eine Teilnahme. In Berlin wurde argumentiert, die Auswirkung früherer Aktionen sei kaum messbar gewesen. In Baden-Württemberg, das wie Bayern mit etlichen Einsatzkräften an der Aktion teilnimmt, heißt es dagegen aus dem Innenministerium: "Bereits wenige Stundenkilometer zu schnell können über Leben und Tod entscheiden."

Mit Informationen von dpa