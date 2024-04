Iran-Israel: Lassen sie die Lage in Nahost eskalieren?

Das Ende von Irans Schattenkrieg

Iran befindet sich seit längerer Zeit schon im außenpolitischen Aufwind, sagt Zamirirad. Vor allem da Israel durch das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 laut Irans politischen und religiösen Oberhaupt Ali Chamenei einen irreparablen Schaden davongetragen habe. "Hier sieht Iran so ein bisschen ein Gelegenheitsfenster für die Schwächung des israelischen Staates und für die Etablierung einer post-westlichen Ordnung", erklärt die Iran-Expertin. Die offizielle Staatsdoktrin Irans besagt seit Jahrzehnten sogar, dass der jüdische Staat bis 2040 vernichtet werden soll.

Bisher versuchte Iran durch die Unterstützung islamistischer und Israel-feindlicher Terrororganisationen, wie die Hisbollah oder die Huthi-Rebellen, Israel zu schaden. Eine Art Schattenkrieg des Mullah-Regimes. Doch durch den israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus – was nach israelischer Auffassung kein Gebäude der iranischen Botschaft gewesen sein soll - kam im Iran die Sorge auf, an glaubhafter Abschreckung zu verlieren, wenn man nicht direkt darauf reagiert hätte, erklärt Zamirirad. Es ginge darum, eine Art Abschreckungs-Gleichgewicht wiederherzustellen.

Rechtsextremistischer Druck auf Israels Ministerpräsidenten

Auf der anderen Seite ist es Teil der israelischen Sicherheitsdoktrin, ein erhebliches Abschreckungspotenzial gegenüber allen tatsächlichen und mutmaßlichen Feinden aufzubauen. Folglich möchte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die iranischen Drohnen- und Raketenangriffe nicht unbeantwortet lassen, obwohl westliche Verbündete zur Deeskalation aufrufen. Ein militärischer Gegenschlag auf Iran folgte bereits.

In Israel üben rechtsextremistische Regierungsparteien starken Druck auf Netanjahu aus. Unter ihnen forderten der Minister für Nationale Sicherheit Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich eine sehr harte Reaktion auf den iranischen Drohnen- und Raketenangriff. Ben Gvir twitterte, sehr zum Ärger des israelischen Oppositionsführers und Ex-Premierministers Lapid, am Freitagmorgen nur ein einziges Wort: "Schwach!" Eine klare Botschaft Ben Gvirs an seine Anhängerschaft, was er von der bisherigen Reaktion Israels hält. Ben Gvir und Smotrich versuchen damit ihre extremistische Wählerbasis weiter zu animieren und auszubauen. Gleichzeitig haben sie großen politischen Einfluss auf Netanjahu, da dieser mit seiner Regierungskoalition nur eine knappe Mehrheit innerhalb des israelischen Parlaments besitzt.

Mögliche Auswirkungen auf Europa

Sollte es zu einem dauerhaften Krieg zwischen Iran und Israel kommen, würden viele weitere Parteien involviert werden, so Zamirirad. Irans sogenannte Achse des Widerstands, bestehend aus der Hisbollah im Libanon, den Huthi im Jemen und weiteren Milizen in Syrien und Irak, würde weite Teile der Nahost-Region mit in den Krieg ziehen. Auf der anderen Seite würden sich die USA als Verbündeter Israels an den Kriegshandlungen womöglich beteiligen.

Das alles hätte auch Auswirkungen auf Europa, erklärt Zamirirad. Kriege dieser Art hätten Flucht und Vertreibung als Folge. Außerdem würde der Ölpreis massiv steigen und der Welthandel beeinträchtigt werden. Iran könnte die Straße von Hormus blockieren, eine Meerenge zwischen den Persischen Golf und den Golf von Oman und damit die wichtigste Handelsroute für den Ölexport nach Asien, Westeuropa und den USA.