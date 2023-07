Artikel mit Audio-Inhalten

Bayerns Kabinett tagt in Bayreuth mit Ursula von der Leyen

In Bayreuth tagt am Dienstag das bayerische Kabinett. An der Sitzung wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Dabei soll es vorwiegend um Europathemen geben.