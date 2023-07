Bayreuther Festspiele: Merkel und von der Leyen bei Eröffnung

"Es kribbelt schon und es wird etwas stressig - ich muss mein Schaufenster noch dekorieren und die ersten Kunden sind auch schon da, die definitiv etwas mit den Festspielen zu tun haben", sagt Petra Bock. Sie hat einen Laden in der Richard-Wagner-Straße mitten in der Bayreuther Innenstadt, bietet unter anderem Parsifal-, Lohengrin- und Tannhäusertee an.

Auch sind die Straßen bereits international beflaggt, die Mitarbeiter des Stadtgartenamtes im Dauereinsatz. Bei Manuel Becher, Chef der Bayreuth Marketing Tourismus GmbH steigt die Vorfreude: "Es ist einfach die fünfte Jahreszeit in Bayreuth, die Stadt hat internationale Gäste, der Veranstaltungskalender des Festspielsommers ist voll", so Becher. Auch die Auslastung der Hotels sei gut. In diesem Jahr werden bei der Eröffnung der Richard Wagner Festspiele wie gewohnt zahlreiche Prominente vor Ort sein.

Von der Leyen und Merkel bei der Festspiel-Eröffnung

Wie die Stadt Bayreuth am Donnerstag mitteilte, werden unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Eröffnung über den roten Teppich gehen. Angela Merkel ist seit vielen Jahren Stammgast am Grünen Hügel und gilt als Anhängerin der Opern von Richard Wagner. Der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird auch in diesem Jahr nicht bei den Festspielen erwartet, er hatte sich in der Vorwoche in den Urlaub verabschiedet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte die Bayreuther Festspiele bereits im Jahr 2018, damals war sie noch CDU-Verteidigungsministerin im Kabinett von Angela Merkel.

Promis aus Politik, Kultur und Wirtschaft am Grünen Hügel

Die Stadt lädt traditionell Prominenz aus Politik, Kultur und Wirtschaft zum Auftakt am Grünen Hügel ein. Das weltberühmte Festival startet in diesem Jahr am Dienstag mit einer Neuinszenierung von "Parsifal".

Auf dem roten Teppich vor dem Festspielhaus werden dann auch zwei Schauspielerinnen erwartet, die vor allem für ihre Rollen als Ermittlerinnen in der TV-Serie "Tatort" bekannt sind: Maria Furtwängler und Margarita Broich. Aus der Politik haben sich Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang angekündigt.

Ebenso zu Gast in Bayreuth sein wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der von vielen Kabinettsmitgliedern aus München begleitet wird. Söder lädt traditionell auch nach der Premiere zu einem Staatsempfang ins Neue Schloss.