Totalsanierung: Bahn sperrt ab 2026 Hauptstrecken in Bayern

"Pro Bahn" zweifelt an Ausweichstrecken

Detailpläne über die Umleitungsstrecken will die Bahn in den nächsten Monaten ausarbeiten. So ist laut Josel geplant, für die wichtige Ausweichstrecke München - Salzburg über Mühldorf fünf Stellwerke zu erneuern und Langsamfahrstellen zu beseitigen, bevor zwischen München und Rosenheim komplett gesperrt wird. Ob das rechtzeitig gelingt, bezweifelt Lukas Iffländer, der Vorsitzende des Fahrgastverbands ProBahn in Bayern. Auch von Nürnberg nach Regensburg sei die Ausweichstrecke über Amberg/Schwandorf mit einem "extrem fehleranfälligen Stellwerk" ausgestattet, das vorher nicht saniert werde. Er befürchtet daher gerade beim Güterverkehr eine Verlagerung auf die Straße. Die Sanierung an sich wird von Pro Bahn begrüßt.

Kritik am engen Zeitplan

Iffländer kritisiert aber auch die engen Zeitpläne der Bahn, da bundesweit nahezu gleichzeitig wichtige Korridore saniert werden sollen. Das schaffe die Bauindustrie nicht. Wörtlich sagte er dem BR: "Sie hat die Ressourcen nicht für die Sanierungen, so wie sie die Deutsche Bahn plant. Und dadurch wird es extrem schwierig." Das Personal bestehe häufig aus von vielen umworbenen Wanderarbeitern. "Wir sind wirklich bei den ganzen Baukapazitäten am Limit." Iffländer befürchtet, dass die Bahn mit dem sehr begrüßenswerten Sanierungsprojekt "eigentlich nur noch scheitern kann, weil es eben nicht in der Qualität schaffbar ist, wie es verkauft wird. Und wenn man lieber (...) einen Gang runterschalten würde, dann würde das auch wahrscheinlich zuverlässig funktionieren."

Bahn AG will viele Details noch klären

Der DB-Bevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, ist dagegen zuversichtlich, die Zeitpläne für die Teilstrecken einhalten zu können. Er betont gegenüber dem BR aber auch, dass das Projekt "herausfordernd" sei, "weil wir hier alle Gewerke betrachten, von der Oberleitung, Oberbau, auch die Bahnhöfe. Und das alles übereinander zu bringen in dieser kurzen Phase: Das ist eine logistische Herausforderung und natürlich auch für die Branche."

Die Zeitpläne seien abgestimmt: mit Bahnindustrie, Baufirmen und den ausländischen Bahnen im grenzüberschreitenden Verkehr, etwa mit Tschechien und Österreich sowie Italien. Die Bahnverantwortlichen haben allerdings auf der Pressekonferenz in München darauf verwiesen, dass viele Details noch geklärt werden müssen in den nächsten Monaten - gerade auch die Ersatz- und Umleitungskonzepte.