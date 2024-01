GDL kündigt dreitägigen Bahnstreik an

Der Weihnachtsfrieden bei der Bahn ist gerade abgelaufen, schon kündigt die Lokführergewerkschaft GDL einen mehrtägigen Streik an: Im Personenverkehr soll der Ausstand in der Nacht zum Mittwoch um 2 Uhr beginnen und bis Freitagabend um 18 Uhr andauern, wie die GDL am Sonntagabend mitteilte. Im Güterverkehr sollen die GDL-Mitglieder die Arbeit bereits am Dienstagabend niederlegen.

Der DB-Konzern habe den Weihnachtsfrieden nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken, heißt es in der Mitteilung der GDL.

Bahn machte GDL neues Angebot

Dabei hatte die Bahn den Lokführern ein neues Angebot vorgelegt. Demnach sollten Beschäftigte im Schichtdienst künftig zwischen verschiedenen Wochenarbeitszeiten wählen können. Es gibt bei der Bahn bereits verschiedene Wahlmodelle - etwa zwischen mehr Lohn oder mehr Urlaub. DB-Personalvorstand Martin Seiler hatte erklärt, man komme damit der GDL bei ihrem Kernthema Arbeitszeitverkürzung entgegen. Weitere Streiks seien damit völlig überflüssig.

Verhärtete Fronten im Tarifkonflikt

Das sieht die GDL anders. Das Angebot der Bahn bezeichnet die Gewerkschaft als substanzlos und vergiftet, konkrete Zahlen würden fehlen. Es ignoriere außerdem die zuletzt erfolgreich geführten Tarifverhandlungen mit dem Netinera-Konzern und der Go-Ahead-Gruppe. Diese Verhandlungen zieht die GDL als Referenz heran. Dabei wurde - neben mehr Geld - unter anderem eine schrittweise Arbeitszeitabsenkung auf die 35-Stunden-Woche ausgehandelt. Die kürzere Wochenarbeitszeit ist eine der Kernforderungen der GDL. Die Bahn lehnt sie aber ab.

Vor Weihnachten hatten 97 Prozent der GDL-Mitglieder für die Möglichkeit unbefristeter Streiks gestimmt. Die Gewerkschaft fordert neben der kürzeren Wochenarbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr im Monat und eine abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von einem Jahr.