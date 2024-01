Frau stirbt nach Gefahrenbremsung von Tram - Polizei ermittelt

Fünf Menschen sind bei einer Gefahrenbremsung einer Tram in München gestürzt und dabei verletzt worden. Bei dem Unfall am Dienstag erlitt eine 85 Jahre alte Frau so schwere Verletzungen, dass sie nach einer Operation zwei Tage später im Krankenhaus verstarb, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein 25-jähriger Straßenbahnfahrer hatte demnach am Dienstagnachmittag abgebremst, um einen Zusammenstoß mit einem zunächst unbekannten Fußgänger zu vermeiden. Der Passant habe den Angaben zufolge verbotswidrig bei Rot die Straße gekreuzt.

Tatverdächtiger verließ den Unfallort - Ermittlungen dauern an

Zwei Frauen im Alter von 65 und 69 Jahren wurden mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Eine 21-Jährige und eine 68-Jährige wurden bei dem Sturz laut Polizei ebenfalls leicht verletzt und begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.

Laut Polizei kam es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Tram und Fußgänger. Der unbekannte Tatverdächtige verließ demnach den Unfallort. Die Ermittlungen dauerten an.

Weiterer Unfall vor wenigen Tagen: 85-Jährige von Tram erfasst

Es handelt sich bereits um den zweiten Tram-Unfall diese Woche, bei dem eine 85-Jährige ums Leben kam. Am Donnerstag wurde eine Seniorin von einer Tram erfasst, während sie die Gleise überquerte. Zwei Tram-Fahrer wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei hatte Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Mit Informationen von dpa