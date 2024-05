Autobahn-Brücke auf der A7 bei Werneck wird gesprengt

Langsam steigt die Aufregung – bei den Menschen, die für die Sprengung der Talbrücke Stettbach bei Werneck im Landkreis Schweinfurt verantwortlich sind. Einer von ihnen wird am Donnerstag auf den Knopf drücken und einen Teil der Brücke auf der A7 in Unterfranken sprengen, nämlich den Teil in Fahrtrichtung Fulda.

Vollsperrung der A7 während der Brücken-Sprengung

Während der Brücken-Sprengung ist die A7 in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Sperrung gilt zwischen dem Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck und der Anschlussstelle Gramschatzer Wald, so die Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Nordbayern). Der Verkehr wird umgeleitet – und zwar über die sogenannten Bedarfsumleitungen. Die leiten auch im Fall eines Staus von der Autobahn weg und bei der nächsten Anschlussstelle wieder zurück.

Feiertag und Ferien: Staus und Verzögerungen zu erwarten

Am Donnerstag ist Feiertag in Bayern, nämlich Fronleichnam. Das heißt: Für Lkw gilt ein Fahrverbot. Doch es sind immer noch Pfingstferien und viele Menschen nutzen den Feiertag für ein langes Wochenende. Der ADAC rechnet damit, dass auf den Autobahnen Richtung Süden viel Verkehr sein wird, also auch auf der A7. Menschen, die da unterwegs sind, müssen sich auf Staus und Verzögerungen einstellen.

Polizei und Feuerwehr sperren großräumig ab

Die geplante Sprengung an der Talbrücke Stettbach soll am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr über die Bühne gehen. Die Sperrung der A7 dauert so lange, bis alle Teile der gesprengten Brücke weggeräumt sind. Polizei und Feuerwehr sperren während der Sprengung außerdem einen 300 Meter-Radius um die Brücke herum ab. Niemand darf diesen Bereich betreten – genau wie die Kommando-Zentrale der Spreng-Verantwortlichen und den Ort, von dem aus gesprengt wird.

Schaulustige können Sprengung aus sicherer Entfernung beobachten

Wer das Spektakel beobachten will, kann das aus sicherer Entfernung tun. Die Autobahn GmbH hat einen Tipp für Schaulustige: "Gute Sicht auf die Sprengung besteht auf der Kreisstraße SW15 aus Richtung Werneck kommen am Rande des Absperrbereichs, der nur zu Fuß erreicht werden kann." Weitere mögliche Positionen sind auf der Grafik zu sehen.