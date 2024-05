Heftige Gewitter in Bayern: Stromausfälle, vollgelaufene Keller

Feuerwehr und Polizei mussten wegen schwerer Gewitter und Starkregen in der Nacht auf Dienstag vermehrt ausrücken, vor allem im Osten und Süden Bayerns. Wegen eines Blitzeinschlags fiel am Montagabend auch der Strom in Teilen von Augsburg aus.

In Niederbayern führten die starken Regenfälle vor allem in der Gegend von Straubing vielerorts zu überfluteten Kellern und Straßen. Auch in Oberbayern gab es einige Überschwemmungen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mittlerweile alle bestehenden Unwetterwarnungen aufgehoben.

Heftige Blitzeinschläge in Augsburg - zeitweise Stromausfall

In der Augsburger Innenstadt sowie in den Stadtbezirken Herrenbach, Spickel und Hochzoll fiel am Montagabend für bis zu eineinhalb der Strom aus. Grund für den Stromausfall seien laut Polizei womöglich Blitzeinschläge in die Umspannwerke am Vogeltor und das Werk Augsburg Ost gewesen. Wie der Pressesprecher der Stadtwerke, Jürgen Fergg, mitteilte, vermutet man als Ursache einen Blitzeinschlag in einer Hochspannungsleitung. Rund 30.000 Haushalte seien schätzungsweise von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen.

Die Feuerwehr musste infolge der Unwetter, Stromausfälle und Überspannungen mehr als 30 Einsätze leisten. Mehrere Aufzüge seien stecken geblieben, dort eingeschlossene Menschen mussten von den Einsatzkräften befreit und versorgt werden. Zudem brannte eine Thuja-Hecke in einer Kleingartenanlage, nachdem in einen nahestehenden Fahnenmast ein Blitz eingeschlagen war. Am Augsburger Jakobsplatz schlug der Blitz laut in ein Wohngebäude ein, sodass der Putz von der Decke bröckelte.

Straubing: Frau vor Ertrinken gerettet

In Straubing musste eine Frau aus einem überfluteten Keller befreit werden: Sie stürzte beim Versuch, ein Rückschlagventil zu schließen und konnte aufgrund des gestiegenen Wasserstands den Keller nicht mehr verlassen. Feuerwehr und Polizei konnten die Frau retten, bevor sie im Keller ertrunken wäre.

Schwerpunkte der Gewitter in Niederbayern waren die Regionen um Straubing, Landau an der Isar im Kreis Dingolfing-Landau und Vilsheim im Kreis Landshut. Die starken Regenfälle führten vor allem zu überfluteten Kellern und Straßen. Insgesamt gab es rund 20 witterungsbedingte Einsätze.

Hagel in Südbayern

Im Süden Bayerns brachten die Unwetter ebenfalls viel Regen und stellenweise Hagel, etwa in Bad Kohlgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wiesen und Dächer wurden kurzfristig weiß bedeckt und Straßensenken geflutet. Ähnlich war die Lage im Landkreis Weilheim-Schongau, wo der Regen mit starken Windböen einherging. In Gars am Inn brannte ein Sägewerk – was vermutlich auf einen Blitzeinschlag zurückzuführen ist. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Münchner Berufsfeuerwehr meldet vergleichsweise wenige unwetterbedingte Einsätze, vor allem im Norden der Stadt. In der Ludwigsfelder Straße musste beispielsweise eineinhalb Stunden gepumpt werden, weil das Wasser in einer Senke stand. Außerdem drang in zwei, drei Keller Wasser ein.

Zwei Unfälle auf A8 bei Augsburg wegen Aquaplanings

Auf der Autobahn 8 in Schwaben ereigneten sich wegen des starken Regens am Montagabend zwei Unfälle wegen Aquaplanings, im Landkreis Augsburg zwischen Zusmarshausen und Adelsried, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Regen klingt bis Dienstagnachmittag ab

Laut der Vorhersage des DWD soll der Dienstag an den östlichen Mittelgebirgen sowie in Alpennähe nass beginnen, ab dem Nachmittag soll der Regen am östlichen Alpenrand und im Bayerischen Wald abklingen. Andernorts ist demnach mit einem Mix aus Sonne und Wolken und vereinzelten Schauern zu rechnen. Das Thermometer zeigt dabei zwischen 15 und 20 Grad an.

Sonnige Phasen soll es am Mittwochvormittag im Südosten Bayerns geben, im westlichen Franken ist hingegen mit etwas Regen zu rechnen. Im weiteren Tagesverlauf zieht der Regen ostwärts, von Unterfranken bis nach Schwaben können demnach Schauer und örtliche Gewitter aufziehen.

Mit Informationen von dpa