Eingestürzte Autobahnbrücke: Prozess beginnt neu

Vor fast sieben Jahren stürzten Teile einer neuen Autobahnbrücke auf der A7 in Unterfranken ein. 14 Menschen werden verletzt, ein Mann stirbt. Wer an dem Unglück bei Schweinfurt Schuld trägt, soll in einem erneuten Prozess nun geklärt werden.