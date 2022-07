Baustellen unter Zeitdruck: So gefährlich ist der Autobahn-Job

Samstagnachmittag auf der Autobahn A3 bei Pocking in Niederbayern: Jetzt ist eine präzise Abstimmung zwischen Polizei und Bauleitung wichtig. Denn hier wird gleich die Autobahn, nur wenige Kilometer vor der österreichischen Grenze, komplett gesperrt.

"Ab 20 Uhr wird der Verkehr komplett abgeleitet, dann wird die Polizei durchfahren und wird entsprechend schauen, ob sich kein Fahrzeug mehr drin befindet", erklärt Polizeihauptkommissarin Michaela Meisetschläger. Dann ist die Bauleitung am Zug.

Hoher Zeitdruck für Bauarbeiter

Pünktlich um 20 Uhr: Die Autobahn ist gesperrt, die Arbeiten auf der Nachtbaustelle können starten. Damit möglichst wenig Zeit verloren geht, ist gute Vorplanung unglaublich wichtig, erzählt Josef Hackl, der Polier dieser Baustelle.

In den kommenden Stunden werden die Bauarbeiter an einer neuen Brücke arbeiten, die über die Autobahn führt. Dafür müssen tonnenschwere Stahlträger abgebaut werden – direkt über der Fahrbahn in beiden Richtungen. In nur zwölf Stunden müssen sie fertig sein. Dann soll der Verkehr auf der Autobahn A3 wieder regulär fließen können. Wir, Reporter des BR-Politikmagazins "Kontrovers", begleiten sie in dieser Nacht.

Arbeitsbedingungen riskanter als erwartet

Damit der enge Zeitplan von zwölf Stunden auch wirklich eingehalten werden kann, muss alles reibungslos funktionieren, jede Verzögerung würde den Zeitrahmen sprengen. Und das fordert enorme Konzentration: 18 riesige Stahlträger müssen die Arbeiter demontieren. Denn jeder Stahlträger wiegt etwa fünf Tonnen und muss von den Bauarbeitern in luftiger Höhe abgebaut werden. Keine ungefährliche Arbeit. Doch wie heikel die Arbeiten tatsächlich sein werden, erfahren wir erst, als es für uns plötzlich heißt: Stopp.

Ein Vorarbeiter beschwert sich. Er gehört zu einer Sub-Firma, die die Stahlträger abbaut. Er will nicht, dass wir ihn und sein Team filmen – obwohl wir lange angekündigt waren und eine offizielle Drehgenehmigung haben.

Sehen Sie hier die Kontrovers-Story: 24-Stunden-Baustelle auf der Autobahn