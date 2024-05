Lkw-Unfall auf A8 am Irschenberg - massive Verkehrsbehinderungen

Gegen 6.30 Uhr ist ein Sattelzug auf der A8 am Irschenberg in Fahrtrichtung München von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach die Mittelleitplanke und stürzte um. Der 64-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in die späten Vormittagsstunden andauern, schätzt die Polizei.

Lange Staus auf A8 nach Lkw-Unfall am Irschenberg

Die A8 war am Dienstagmorgen kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen konnte in jede Richtung eine Fahrspur wieder freigegeben werden, so die Polizei. Am Vormittag kommt es noch zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilte, war es zunächst unklar, wieso der Mann gegen die Leitplanke gefahren war. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

A9 bei Ingolstadt: Lkw fährt in Betonleitwand

Auch auf der A9 bei Ingolstadt kam es zu einem Lkw-Unfall. Ein 63-jähriger Lastwagenfahrer war in der Nacht auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg mit der Betonleitwand kollidiert.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 0.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt Nord und Lenting. Kurz vor einer Baustelle sei der Sattelzugfahrer rechts von der Fahrbahn abgekommen und rund 200 Meter auf der Betonleitwand entlang gerutscht, bis er mittig auf dieser zum Stehen kam. Sattelzug und Lkw wurden laut Polizei massiv beschädigt, die Trümmerteile über alle drei Fahrstreifen verteilt. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste für Räumungs- und Bergungsarbeiten eine Dreiviertelstunde gesperrt werden.